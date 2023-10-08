11 человек тушили пожар в селе Ягодное под Тольятти

В субботу, 7 октября, примерно в 16:07 произошел пожар на ул. Трудовая в селе Ягодное Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела хозяйственная постройка на площади 40 кв. м. На ее тушение были направлены 11 человек и три единицы техники.

Пожар удалось ликвидировать в 17:02. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.