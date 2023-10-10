В военно-спортивных соревнованиях среди молодежи Самарской области "Волжская застава" примут участие 260 человек

9 октября в Кинельском районе Самарской области в молодежном центре "Лесная сказка" стартовали областные военно-спортивные соревнования "Волжская застава". В них принимают участие около 260 юнармейцев и воспитанников военно-патриотических объединений региона.

Соревнования "Волжская застава" приурочены к 80-й годовщины Победы советских войск в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

"Патриотическое воспитание молодежи является одной из ключевых задач государственной молодежной политики Самарской области. Мы создаем условия для повышения интереса молодых людей к истории нашей страны, уважения к ее достижениям как в историческом контексте, так и в современности. В этом году, благодаря победе Самарской области в конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", реализуется ряд патриотических проектов, позволяющих молодым людям развивать свои навыки в военном спорте, знания истории России. Но самое главное, что интерес к подобным проектам растет", — рассказал врио заместителя министра образования и науки Самарской области — руководителя департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Соревнования проходят с 9 по 11 октября для трех возрастных категорий: 14-16 лет, 17-23 года и 19-35 лет. Программа состоит из четырех блоков: военно-спортивный, военно-прикладной, лазерный бой и теоретический блок. В рамках первого блока пройдут соревнования по ориентированию на местности, метанию гранаты на точность и силовой подготовке в упражнениях на перекладине. В военно-прикладном направлении участники посоревнуются в прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи и спортивном метании ножей. Лазерный бой состоит из групповых поединков по тактике видения боя, полуфинальными и финальным поединками. В ходе теоретического блока для участников проведут историческую викторину, и проверят участников в умении работать с картами.

"На соревнованиях "Волжская застава" собрались очень достойные участники, которые прошли серьезный отбор. Впереди у них 3 соревновательных дня, которые дадут молодым людям возможность продемонстрировать свои умения в военно-прикладном деле, показать свою физическую подготовку и морально-волевые качества. Но кроме соревнований участники смогут познакомиться и обменяться опытом. Мы на протяжении многих лет проводим в регионе военно-спортивные соревнования, и это дает определенные плоды. Ежегодно количество ребят, интересующихся военным делом, растет", — сказал руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Агентства по реализации молодежной политики Самарской области, руководитель проекта "Волжская застава" Илья Судин.

Помимо соревновательной программы для участников предусмотрена конкурсная программа: участники будут демонстрировать визитки команд и видео, над которым ребята работают в течение соревнований. Кроме того, на территории будет проходить фотовыставка "Лица армии", на которой представлены фотографии бойцов специальной военной операции, а также выставки "Гордость и слава России в орденах и медалях" и "Нет выше чести, чем носить русский мундир".

Областные военно-спортивные соревнования проводятся в рамках программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование". Организаторами Соревнований являются Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" и государственное бюджетное учреждение Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики" и при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.