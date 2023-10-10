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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Израиле

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге начал действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле.

Клиенты Tele2 могут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.

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