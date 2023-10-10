Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Израиле

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге начал действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле.
Клиенты Tele2 могут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.
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Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.