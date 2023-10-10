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"А ты такой холодный": премьера комедийного сериала "Отмороженные" состоится 2 ноября

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервисы Wink и more.tv представили тизер нового 17-серийного проекта "Отмороженные" (18+) со Светланой Ивановой ("Тест на беременность", "Триггер"), Яном Цапником ("Метод", "Триггер") и Владом Коноплевым ("Король и шут", "Восьмидесятые") в главных ролях. Премьера состоится 2 ноября 2023 года. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Производством сериала занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии НМГ Студии и поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей возлюбленной. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

Тизер

"‎Моя роль мне показалась забавной и необычной, и мне было действительно интересно попробовать себя в этом образе, потому что ничего подобного я еще не играла. Я очень люблю работать с компанией Legio Felix, мне комфортно с ними, а когда работаешь со своими, то это всегда удовольствие. Кроме того, когда я узнала, что в сериале снимаются мои студентки из мастерской ГИТИСа, я подумала, что лучше учителю быть рядом, тем более что у многих это первый киношный опыт"‎, — актриса Нонна Гришаева.

Кадры со съемок

О сериале "Отмороженные" (18+)

Производство: LEGIO FELIX при участии НМГ Студии и поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎)

Видеосервисы: Wink (Wink Originals) и more.tv (more originals)

Жанр: комедия

Количество серий: 17

Хронометраж: 24 минут

Режиссер-постановщик: Аня Мирохина

Продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов

Художник-постановщик: Александр Вязоветский

Исполнительный продюсер: Алексей Тутаринов

Продюсер продвижения: Владимир Пермяков

Оператор-постановщик: Виктор Митропов

В ролях: Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов и другие.

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