"Трудные подростки": Wink.ru и more.tv сообщают о завершении съемок финального сезона сериала

Видеосервисы Wink.ru и more.tv объявляют о завершении съемок и представляют тизер пятого сезона молодежного драматического сериала "Трудные подростки" (18+) — новый сезон станет финальным. К основному касту проекта присоединились актрисы Дарья Верещагина ("Сто лет тому вперед") и Ингрид Олеринская ("Ира"). Премьера новых серий молодежного хита состоится эксклюзивно на Wink.ru и more.tv. Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") по заказу "НМГ Студии".
В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.
"Подростки всегда трудные. В моей жизни этот возраст, как и у всех, прошел не без приколов. Мне кажется, важно об этом говорить и снимать кино. Потому что молодые люди, которые это смотрят, должны понимать, что они не одиноки в своих проблемах, что это часть пути и часть взросления. И большая часть всего происходящего с человеком в этот период — это нормально. Это никак не характеризует его в том, каким он станет во взрослой жизни. Наоборот — это ошибки, которые тебя учат и делают настоящим, заставляют тебя расти и двигаться", — сказала актриса Дарья Верещагина.
"На съемочной площадке была дружественная атмосфера, вся команда работала с горящими глазами, и мне как новичку было очень комфортно. Я попробовала себя в совершенно новой для себя роли и рада, что дебют случился именно в "Трудных подростках 5" — в сериале про реальную жизнь, про настоящие взаимоотношения. И эта футбольная эстетика, динамичный монтаж, неоновые вставки, яркие образы героев очень увлекают, понимаю, почему он так популярен", — отметила актриса Ингрид Олеринская.
За четыре сезона "Трудные подростки" получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году сериал получил более 15 наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Были созданы документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, целью которых стала поддержка подростков в трудных ситуациях.
О пятом сезоне сериала "Трудные подростки" (18+)
Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") по заказу "НМГ Студии"
Онлайн-кинотеатры: Wink.ru (в линейке Wink Originals) и more.tv (в линейке more originals),
Режиссер: Николай Рыбников
Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Сергей Бородин, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов
Креативные продюсеры: Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Родион Белецкий
Сценаристы: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко, Ася Беликова, Сергей Лахтин, Майя Ветрова, Дмитрий Минаев, Михаил Дундуков
Актеры: Никита Волков, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Виталий Андреев, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Анастасия Красовская, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Дарья Алыпова, Дарья Верещагина, Ингрид Олеринская и другие.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.