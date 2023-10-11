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"Трудные подростки": Wink.ru и more.tv сообщают о завершении съемок финального сезона сериала

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервисы Wink.ru и more.tv объявляют о завершении съемок и представляют тизер пятого сезона молодежного драматического сериала "Трудные подростки" (18+) — новый сезон станет финальным. К основному касту проекта присоединились актрисы Дарья Верещагина ("Сто лет тому вперед") и Ингрид Олеринская ("Ира"). Премьера новых серий молодежного хита состоится эксклюзивно на Wink.ru и more.tv. Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎) по заказу "НМГ Студии".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.

Тизер

"Подростки всегда трудные. В моей жизни этот возраст, как и у всех, прошел не без приколов. Мне кажется, важно об этом говорить и снимать кино. Потому что молодые люди, которые это смотрят, должны понимать, что они не одиноки в своих проблемах, что это часть пути и часть взросления. И большая часть всего происходящего с человеком в этот период — это нормально. Это никак не характеризует его в том, каким он станет во взрослой жизни. Наоборот — это ошибки, которые тебя учат и делают настоящим, заставляют тебя расти и двигаться", — сказала актриса Дарья Верещагина.

"На съемочной площадке была дружественная атмосфера, вся команда работала с горящими глазами, и мне как новичку было очень комфортно. Я попробовала себя в совершенно новой для себя роли и рада, что дебют случился именно в "Трудных подростках 5" — в сериале про реальную жизнь, про настоящие взаимоотношения. И эта футбольная эстетика, динамичный монтаж, неоновые вставки, яркие образы героев очень увлекают, понимаю, почему он так популярен", — отметила актриса Ингрид Олеринская.

Новые кадры со съемок

За четыре сезона "Трудные подростки" получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году сериал получил более 15 наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Были созданы документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, целью которых стала поддержка подростков в трудных ситуациях.

Первые кадры со съемок

О пятом сезоне сериала "Трудные подростки" (18+)

Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎) по заказу "НМГ Студии"

Онлайн-кинотеатры: Wink.ru (в линейке Wink Originals) и more.tv (в линейке more originals),

Режиссер: Николай Рыбников

Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Сергей Бородин, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов

Креативные продюсеры: Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Родион Белецкий

Сценаристы: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко, Ася Беликова, Сергей Лахтин, Майя Ветрова, Дмитрий Минаев, Михаил Дундуков

Актеры: Никита Волков, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Виталий Андреев, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Анастасия Красовская, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Дарья Алыпова, Дарья Верещагина, Ингрид Олеринская и другие.

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