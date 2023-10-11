Медведев сообщил о приоритетах ЕР в бюджете на предстоящий период

Партия обсудит с Минфином увеличение финансирования по ряду направлений — на развитие села, обучение специалистов, модернизацию центров занятости. Эти вопросы будут проработаны ко второму чтению.

Как сообщает сайт ER.ru, промежуточные итоги реализации народной программы "Единой России" и финансирование ее положений в проекте бюджета на трехлетний период обсудили на заседании программной комиссии партии. Заседание прошло под председательством Дмитрия Медведева; в нем участвовали секретарь Генсовета Андрей Турчак, координаторы направлений народной программы, а также министры.

Дмитрий Медведев отдельно подчеркнул, что при работе над проектом бюджета партия старалась максимально учесть пожелания избирателей. Он рассказал, что программа стала основой для увеличения средств на выплату материнского капитала и субсидий при рождении детей, индексации пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышения выплат инвалидам, обеспечения финансирования грантов молодым ученым, социально ориентированным некоммерческим организациям.

"В следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% — до более чем 20 триллионов рублей. Это соответствует целям народной программы и партийных проектов. Наша задача — полное финансирование социальных обязательств, предусмотренных главным партийным документом. Важно продолжить проекты, которые направлены на обеспечение определенного качества жизни людей и повышение уровня их комфорта. Это касается и новых регионов", — отметил Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что одним из важнейших приоритетов "Единой России" в бюджете является поддержка Вооруженных Сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым. Он подчеркнул, что это высший приоритет, которому нужно уделить особое внимание.

На заседании были упомянуты и другие приоритеты партии, которые должны найти отражение в бюджете, в частности, развитие села и финансирование соответствующей госпрограммы.

"В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете, в нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Партия предлагает добавить к этим средствам еще практически 26,5 миллиардов рублей на трехлетку, чтобы достичь цели народной программы. Уверен, что Министерство сельского хозяйства нас поддержит. С Минфином мы необходимые консультации провели", — сообщил Дмитрий Медведев.

Дополнительно профинансировать "Единая Россия" предлагает и программу вовлечения в оборот сельхозземель. Как рассказал Дмитрий Медведев, в прошлом году в бюджете на эти цели было предусмотрено 5 миллиардов рублей, в нынешнем проекте — уже около 17 миллиардов.

"Эту сумму "Единая Россия" считает не вполне достаточной. Прошу Министерство сельского хозяйства и Минфин рассмотреть возможность увеличения финансирования еще на 10 миллиардов рублей", — обратился к министрам председатель партии.

Обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики. Так, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 миллиардов дополнительно, на классное руководство — более миллиарда рублей. Из новых направлений финансирования отдельно выделено допфинансирование на советников директоров по воспитанию в колледжах — по 2 миллиарда ежегодно. На безопасность школ в новых регионах — 9,3 миллиарда рублей ежегодно дополнительно.

Дополнительного финансирования, считают в "Единой России", требует программа "Профессионалитет". Это поможет выполнить поручение президента по подготовке миллиона специалистов за пять лет. Сейчас в проекте бюджета предусмотрено по 7 миллиардов, чтобы 70 техникумов и колледжей ежегодно получали по 100 миллионов. Партия предлагает дополнительно выделить 9 миллиардов рублей на программу. Инициативу поддержал Минфин.

"Мы отработаем этот вопрос и определим вместе с коллегами-депутатами необходимые источники", — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Другое предложение партии — увеличение финансирования на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиардов рублей. Сейчас на эти цели в 2024 году заложен 691 миллион рублей на 86 центров занятости. При этом в 2023 году модернизируется 550. Как отметил Антон Силуанов, этот вопрос будет проработан ко второму чтению.

Министр подчеркнул, что в проекте бюджета нашло отражение все, что предусматривалось в программном документе "Единой России".

"Уровень роста номинальных заработных плат бюджетников в 2024 году составляет почти 10%. Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это порядка 10 миллионов детей. В образовании предусматриваются ресурсы на капремонт школ. Новые места в школах — 1300 школ, как мы планировали, будет обеспечено необходимым софинансированием", — сказал Антон Силуанов.

Министр также рассказал, что с начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 1700 новых ФАПов, отремонтировано 6 тысяч амбулаторий, поликлиник. Антон Силуанов отметил, что финансируется ряд других мероприятий, в том числе программа медицинской реабилитации.

Андрей Турчак остановился на реализации положений народной программы. Он отметил, что за первое полугодие она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тысяч социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.

"Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тысяч школ и 2,5 тысяч медицинских учреждений. Введены 1,5 тысячи быстровозводимых ФАПов и 349 культурно-досуговых центров на селе. Отремонтировано более 1,2 тысяч почтовых отделений и 301 общежитие вузов. Благоустроены 16 тысяч дворов, общественных территорий. По программе социальной догазификации газифицировано 375 тысяч домовладений и 723 тысячи земельных участков", — сообщил Андрей Турчак.

При реализации программы учитываются и пожелания жителей конкретных регионов.

"Более 205 тысяч жителей Самарской области внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу партии. Особое внимание депутаты всех уровней и партийный актив уделяют мониторингу строительства и реализации социально значимых объектов. Их в Самарском регионе более 6 тысяч: школы, детские сады, дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, почтовые и поликлинические отделения. Главная задача — реализовать все пункты народной программы, сформированной из предложений жителей Самарской области", — отметил губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

С июня программа распространяется на новые регионы. Как отметил секретарь Генсовета партии, это уже позволило восстановить 2,5 тысячи многоквартирных домов и более 150 соцобъектов.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул — бюджет, действительно, формируется в крайне непростых условиях, но "Единая Россия" вне зависимости от этих условий продолжит добросовестно исполнять обещания, которые дала гражданам в своей народной программе.