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Волонтеры "Единой России" продолжают помогать медикам

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акцию "ЕР помогает" активисты "Молодой Гвардии" и партийный актив запустили в день рождения президента РФ в Самарском областном клиническом госпитале ветеранов войн им. Яковлева.

Фото: samara.er.ru

Волонтеры бывают здесь один-два раза в неделю, иногда чаще. Многие из ребят - сами будущие медики, и потому помощь сотрудникам и пациентам госпиталя ветеранов войн служит для них своего рода практикумом будущей профессии. Госпиталь стал базовым для реализации проекта "Возвращение с СВО" по комплексной реабилитации военнослужащих. В смену полный осмотр могут провести для 25-30 человек, но большинство пациентов маломобильны и нуждаются в помощи волонтеров.

"Здесь проходят лечение и обследование не только участники СВО, но и ветераны Великой Отечественной войны и других войн, труженики тыла. Многим нужна помощь волонтеров в маршрутизации и доставке до медкабинетов, лабораторий, на прогулке. Да и вообще стараемся помочь медикам", - рассказал руководитель штаба МГЕР в Куйбышевском районе г.о. Самара, волонтер Арсений Ганин.

Учреждение работает с участниками боевых действий с момента основания - принимали пациентов и во время Великой Отечественной войны, и после Афганистана, и после Чечни. Участники СВО - отдельная категория подопечных госпиталя. Помимо профессиональной медпомощи, им необходимы внимание, забота, особое отношение.

По будням ребята сопровождают больных на процедуры, доставляют им медикаменты и выводят на прогулки. А в выходные, когда больные отдыхают в палатах, волонтеры проводят санитарную обработку помещений.

"Я учусь на медсестру в медицинском колледже. Понимаю, насколько важно выполнять эту полезную для врачей и тем более больных работу", - рассказала активистка МГЕР Арина Акаева.

Напомним, в Самарском госпитале ветеранов войн проходят диагностику и получают стационарное лечение ежегодно более 8 тыс. ветеранов войн. За 75 лет деятельности госпиталя медицинская помощь была оказана более чем 318 тыс. ветеранов.

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