В Самаре открылся волонтерский центр Всемирного фестиваля молодежи-2024

В пятницу, 13 октября, официально открылся Центр привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 Самарской области. Центр подготовит 250 волонтеров в четырех регионах ПФО: Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан. Открытие Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 в Самарской области завершает марафон открытий волонтерских центров Фестиваля по всей стране.

"Фестиваль не может пройти без большой команды организаторов, и конечно, ключевую роль сыграют волонтеры. Это люди, которые создают атмосферу гостеприимства, всегда готовы помочь. Самарская область выиграла в очень сложной конкурентной борьбе право создать на своей территории один из 27 центров привлечения и подготовки волонтеров Фестиваля. И сегодня мы с радостью открываем наш центр и объявляем об официальном старте его работы", — сказал Сергей Бурцев, врио заместителя министра — руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

В рамках церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве центра с ресурсными центрами поддержки добровольчества трех регионов: Республики Башкортостан, Саратовской и Оренбургской областей, а также с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева, который станет партнером центра в рамках реализации волонтерской программы ВФМ-2024 в Самарской области.

Также состоялся круглый стол с региональными координаторами волонтерской программы и партнерами Центра привлечения и подготовки волонтеров. На нем обсудили основные задачи волонтерской программы фестиваля и сотрудничество в рамках ее реализации: специфику формирования волонтерского корпуса, реализацию образовательной программы для волонтеров, задачи информационной кампании, проведение выездных и мотивационных мероприятий в регионах.

Всего в волонтерский корпус фестиваля войдут 5 тысяч волонтеров со всей страны. 250 из них предстоит отобрать и подготовить специалистам по отбору Центра привлечения и подготовки волонтеров Самарской области в четырех регионах ПФО.

"Наш центр завершает марафон официальных церемоний открытия центров привлечения и подготовки волонтеров фестиваля, которые появились в 27 регионах страны. На протяжении нескольких месяцев мы ведем комплексную и масштабную работу в регионах: сформировали слаженную команду специалистов, рассказываем о волонтерской программе фестиваля потенциальным участникам, запустили процедуры собеседований с кандидатами в волонтерский корпус. В ближайшее время нам предстоит провести более 3 тысяч собеседований, мотивационные мероприятия и обучение во всех четырех регионах. Уверены, что опыт и поддержка наших коллег, а также слаженная совместная работа позволят достичь намеченного результата и сформировать опытную, сильную и мотивированную команду волонтеров", — подчеркнула руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Самарской области Юлия Рябева.

Также участниками открытия центра стали активисты молодежных организаций региона, студенты, кандидаты в волонтерский корпус фестиваля. Для них организовали открытую встречу с участниками "Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017" и мастер-классы.

Всего в России отбор волонтеров на фестиваль проводят 27 центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024. Прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи продлится до 1 декабря 2023 года. Чтобы принять участие в фестивале необходимо подать заявку на сайте fest2024.com. Заявки на участие в качестве волонтера могут подавать желающие от 18 лет.