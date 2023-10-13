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Молодежная политика Общество

В Самаре открылся волонтерский центр Всемирного фестиваля молодежи-2024

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 октября, официально открылся Центр привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 Самарской области. Центр подготовит 250 волонтеров в четырех регионах ПФО: Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан. Открытие Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 в Самарской области завершает марафон открытий волонтерских центров Фестиваля по всей стране.

Фото: Центр привлеч­ения и подготовки во­лонтеров ВФМ-2024 в Самаре

"Фестиваль не может пройти без большой команды организаторов, и конечно, ключевую роль сыграют волонтеры. Это люди, которые создают атмосферу гостеприимства, всегда готовы помочь. Самарская область выиграла в очень сложной конкурентной борьбе право создать на своей территории один из 27 центров привлечения и подготовки волонтеров Фестиваля. И сегодня мы с радостью открываем наш центр и объявляем об официальном старте его работы", — сказал Сергей Бурцев, врио заместителя министра — руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

В рамках церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве центра с ресурсными центрами поддержки добровольчества трех регионов: Республики Башкортостан, Саратовской и Оренбургской областей, а также с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева, который станет партнером центра в рамках реализации волонтерской программы ВФМ-2024 в Самарской области.

Также состоялся круглый стол с региональными координаторами волонтерской программы и партнерами Центра привлечения и подготовки волонтеров. На нем обсудили основные задачи волонтерской программы фестиваля и сотрудничество в рамках ее реализации: специфику формирования волонтерского корпуса, реализацию образовательной программы для волонтеров, задачи информационной кампании, проведение выездных и мотивационных мероприятий в регионах. 

Всего в волонтерский корпус фестиваля войдут 5 тысяч волонтеров со всей страны. 250 из них предстоит отобрать и подготовить специалистам по отбору Центра привлечения и подготовки волонтеров Самарской области в четырех регионах ПФО.

"Наш центр завершает марафон официальных церемоний открытия центров привлечения и подготовки волонтеров фестиваля, которые появились в 27 регионах страны. На протяжении нескольких месяцев мы ведем комплексную и масштабную работу в регионах: сформировали слаженную команду специалистов, рассказываем о волонтерской программе фестиваля потенциальным участникам, запустили процедуры собеседований с кандидатами в волонтерский корпус. В ближайшее время нам предстоит провести более 3 тысяч собеседований, мотивационные мероприятия и обучение во всех четырех регионах. Уверены, что опыт и поддержка наших коллег, а также слаженная совместная работа позволят достичь намеченного результата и сформировать опытную, сильную и мотивированную команду волонтеров", — подчеркнула руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Самарской области Юлия Рябева.

Также участниками открытия центра стали активисты молодежных организаций региона, студенты, кандидаты в волонтерский корпус фестиваля. Для них организовали открытую встречу с участниками "Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017" и мастер-классы.

Всего в России отбор волонтеров на фестиваль проводят 27 центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024. Прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи продлится до 1 декабря 2023 года. Чтобы принять участие в фестивале необходимо подать заявку на сайте fest2024.com. Заявки на участие в качестве волонтера могут подавать желающие от 18 лет.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 г. в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. На первом заседании организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести фестиваль на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Планируется, что фестиваль объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. В завершение события в каждом субъекте РФ состоятся региональные фестивали "Действуй!", на которых амбассадорами идей фестиваля станут волонтеры и участники, вернувшиеся из "Сириуса".

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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