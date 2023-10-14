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Литература Культура

Самарская библиотека награждена дипломом конкурса "Книга года"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная универсальная научная библиотека награждена специальным дипломом конкурса "Книга года" в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги "Читающий мир".

Фото: министерство культуры Самарской области

Дипломом "За вклад в продвижение чтения" отмечен сборник работ финалистов международного конкурса короткого рассказа "Сестра таланта".

Конкурс короткого рассказа "Сестра таланта" Самарская областная универсальная научная библиотека проводит ежегодно для начинающих авторов от 12 до 30 лет, пишущих на русском языке и проживающих в любой точке мира.

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