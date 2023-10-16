В Самаре стартовал второй сезон "Школы молодого политика"

Стартовал второй сезон регионального образовательного проекта "Школа молодого политика". Будущих политиков, прошедших строгий конкурсный отбор для участия в проекте, собрали в городской думе, передает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

С апреля по июнь участники прошли два отборочных этапа. Ребята сперва писали эссе и посты в соцсетях, а потом приходили лично на собеседование и тренинги. В итоге из 150 желающих до старта добрались только 57 юношей и девушек со всей Самарской области.

Председатель гордумы Алексей Дегтев вручил памятные подарки пяти участникам, которые набрали максимальное количество баллов на конкурсном этапе.

"Школа молодого политика — это то, что формирует наше государство, а именно его цели, задачи. В этой школе вы многое узнаете, но главное — это общение", — напутствовал слушателей "Школы" вице-спикер гордумы Сергей Рязанов.

Организаторы подвели итоги первого сезона проекта "Школа молодого политика. Проект стал "мостиком" для взаимодействия молодёжи с органами власти, благодаря которому ребята смогли представить свои идеи и инициативы непосредственно депутатам разного уровня. Каждый участник "Школы" защитил свой проект. Лучшие из них стали помощниками депутатов и были рекомендованы на стажировку в органы власти.

Участникам второго сезона проекта презентовали новую программу обучения, в которой есть место личностному росту, созданию политического бренда, тайм-менеджменту и управленческим практикам. Для ребят предусмотрены встречи и общение с интересными спикерами — известными региональными и федеральными политическими и общественными деятелями. "Молодые люди — это будущее нашей страны. Сегодня лучшие конкурсанты нашего проекта стали участниками "Школы", — поделилась куратор проекта "Школа молодого политика" в Самарской области Кристина Майорова.

В завершении мероприятия молодые политики смогли пообщаться и задать интересующие вопросы политикам со стажем — Сергею Рязанову и Алексею Дегтеву.

Напомним, что проект реализуется в самарском регионе при поддержке "Молодой Гвардии Единой России", депутатов фракции "Единая Россия" и регионального отделения партии. "Школа Молодого Политика" — это образовательный проект, направленный на развитие молодёжи в сфере политики и выдвижение молодежи во власть. Одна из целей проекта — подготовки кадрового политического резерва.