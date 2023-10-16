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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты билайна в Самарской области могут выходить в интернет на возросших скоростях

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор билайн завершил очередной этап оптимизации параметров сети на всей территории Самарской области. Благодаря успешно проведенным работам средние скорости 4G-интернета в регионе выросли почти на 15%*.

Фото: freepik.com

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Примененное техническое решение называется рефарминг — процесс, в ходе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части: вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга в Самарской области заключается в том, что для решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE**, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео и музыка в интернете теперь грузятся быстрее. В общей сложности в процессе реализации данного проекта было "перенастроено" более 540 базовых станций во всех районах региона.

"Масштабный рефарминг, который наши технические специалисты проводили в области в течение последних нескольких месяцев, завершен, и уже сейчас мы видим тот положительный эффект, который он дал. Сегодня клиенты билайна могут с большим комфортом пользоваться мобильными сервисами, еще быстрее выходить в интернет и продолжать "серфить" в сети даже в моменты высоких нагрузок. При этом речь идет не только о крупных городах области, но и малонаселённых деревнях и селах, жители которых сегодня также могут активно включаться в цифровую повестку. Так, после завершения работ мы уже отмечаем рост потребления 4G-трафика на 10%", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Один из плюсов рефарминга частот 2100 МГц для клиентов — рост доступности голосовой связи в режиме Voice over LTE (VoLTE)***. Технология VoLTE, которую билайн запустил в Самарской области в феврале 2022 года, открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео. Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что создает эффект присутствия во время телефонного разговора.

* в тексте используются данные внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за апрель–сентябрь 2023 г.

** Long-Term Evolution — долговременное развитие.

*** голос через LTE. Подробнее — на beeline.ru

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