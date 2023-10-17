Самара впервые вышла в финал тв-конкурса "Детский КВН": победа досталась команде "Перспективочка"

Заслуженный успех: самарская команда "Перспективочка" завоевала титул чемпиона сезона телевизионного шоу талантов "Детский КВН", при этом столица 63-го региона вышла в финал конкурса в первый раз, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Текущая серия игр стартовала с ¼, в которой сыграли 30 команд из разных регионов России и Республики Беларусь. Четыре команды вместе с самарской "Перспективочкой" прошли в финал проекта, в котором ребята обошли "Антоновку" из Курска, "Детей гор" из Махачкалы и "Школьную сборную города Хабаровска". В конкурсе "Приветствие" самарские ребята вместе со "Школьной сборной Хабаровска" набрали наибольшее количество очков. А по итогу второго состязания укрепили лидерство, став чемпионами сезона.

Самарская детская команда создана на базе гимназии "Перспектива", к своему успеху юные артисты шли несколько лет. Игроки проявили недюжинное терпение и упорство, сочетая регулярные репетиции, обучение хореографии, актерскому мастерству и вокалу.

"Традиция участия в КВН в нашем образовательном учреждении существует уже давно: 8 лет назад в гимназии была создана команда КВН "Вокруг света", в которой играли старшеклассники, им очень понравился этот опыт. Затем появилась команда "Перспектива", которая достигла хороших результатов, но со временем ее игроки поступили в вузы, и вот на смену им пришли ребята из "Перспективочки". Это энергичные, задорные и творческие дети. Победа в финале стала настоящим подарком всему педагогическому коллективу ко Дню учителя", — отметила директор гимназии Татьяна Стародубова.

"Самара вышла в финал конкурса в первый раз. Мы понимаем, что достигли многого. Победа стала стимулом к развитию ребят, они не собираются бросать КВН. Команду и отдельных игроков уже приглашают на мероприятия и в другие проекты", — отметила руководитель "Перспективочки" Анна Денисенко.