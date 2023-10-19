Акселератор социальных проектов "Корпорация знаний" стартовал в молодежном центре "Лесная сказка"

19 октября на базе молодежного центра "Лесная сказка" в Кинельском районе начал свою работу акселератор социальных проектов "Корпорация знаний". Образовательная программа будет проходить по двум направлениям: "Потенциальный участник" и "Консультант".

Участниками направления "Потенциальный участник" стали 150 молодых людей от 18 до 35 лет, готовые создавать и реализовывать социально-полезные инициативы. На акселераторе они разработают и представят собственные проекты и погрузятся в мир социального проектирования под руководством наставников и экспертов с целью дальнейшего участия во всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежь.Гранты.

В рамках направления программы "Консультант" будет реализован практический блок программы повышения квалификации "Консультант по социальному проектированию молодёжи" для 50 сотрудников сферы образования и молодежной политики нашего региона.

"Корпорация знаний — уникальный проект для Самарской области. Он ставит своей целью системную работу над созданием проектного сообщества региона. Формируя систему наставничества в социальном проектировании, мы добьемся качественно новых результатов и создадим почву для больших побед в грантовых конкурсах молодежи Самарской области", — поделилась Виктория Хоркина, руководитель проекта "Корпорация знаний", координатор Росмолодежь.Гранты Самарской области, заместитель руководителя Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области.

Вне зависимости от направления участников ждут тренинги идей, работа над логикой социальных проектов и краш-тест с региональными и федеральными экспертами. Среди них Наталья Грохольская, эксперт всероссийских и международных конкурсов в области социального проектирования, автор и продюсер всероссийских и международных проектов в сфере культуры, искусства, образования и добровольчества, эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов, Артем Йовенко, член Общественной палаты Чувашской республики, эксперт "Росмолодежь.Гранты", Алексей Мокеев, руководитель методического центра сети Точек Кипения АНО "Платформа НТИ", бизнес-трекер, проектный консультант, эксперт федеральных конкурсов грантов, автор игры "Проектное Путешествие", эксперты Росмолодежь.Гранты, грантополучатели и другие.