16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Акселератор социальных проектов "Корпорация знаний" стартовал в молодежном центре "Лесная сказка" Студенты Самарской области встретились с врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ириной Никишиной Развитие Российского движения детей и молодежи обсудили на заседании в Самаре Самара впервые вышла в финал ТВ-конкурса "Детский КВН": победа досталась команде "Перспективочка" В Самаре открылся волонтерский центр Всемирного фестиваля молодежи-2024

Молодежная политика Общество

Акселератор социальных проектов "Корпорация знаний" стартовал в молодежном центре "Лесная сказка"

КИНЕЛЬ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 октября на базе молодежного центра "Лесная сказка" в Кинельском районе начал свою работу акселератор социальных проектов "Корпорация знаний". Образовательная программа будет проходить по двум направлениям: "Потенциальный участник" и "Консультант".

Фото: проект "Корпорация знаний"

Участниками направления "Потенциальный участник" стали 150 молодых людей от 18 до 35 лет, готовые создавать и реализовывать социально-полезные инициативы. На акселераторе они разработают и представят собственные проекты и погрузятся в мир социального проектирования под руководством наставников и экспертов с целью дальнейшего участия во всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежь.Гранты.

В рамках направления программы "Консультант" будет реализован практический блок программы повышения квалификации "Консультант по социальному проектированию молодёжи" для 50 сотрудников сферы образования и молодежной политики нашего региона.

"Корпорация знаний — уникальный проект для Самарской области. Он ставит своей целью системную работу над созданием проектного сообщества региона. Формируя систему наставничества в социальном проектировании, мы добьемся качественно новых результатов и создадим почву для больших побед в грантовых конкурсах молодежи Самарской области", — поделилась Виктория Хоркина, руководитель проекта "Корпорация знаний", координатор Росмолодежь.Гранты Самарской области, заместитель руководителя Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области.

Вне зависимости от направления участников ждут тренинги идей, работа над логикой социальных проектов и краш-тест с региональными и федеральными экспертами. Среди них Наталья Грохольская, эксперт всероссийских и международных конкурсов в области социального проектирования, автор и продюсер всероссийских и международных проектов в сфере культуры, искусства, образования и добровольчества, эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов, Артем Йовенко, член Общественной палаты Чувашской республики, эксперт "Росмолодежь.Гранты", Алексей Мокеев, руководитель методического центра сети Точек Кипения АНО "Платформа НТИ", бизнес-трекер, проектный консультант, эксперт федеральных конкурсов грантов, автор игры "Проектное Путешествие", эксперты Росмолодежь.Гранты, грантополучатели и другие.

Проект "Корпорация знаний" реализуется в рамках национального проекта "Образование" и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых". Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области совместно с ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5