В Самарской области завершился региональный этап всероссийского конкурса "Команда Первых"

С 16 по 19 октября более 100 студентов учреждений среднего профессионального образования Самарской области проходили обучение, направленное на развитие гибких навыков на региональном этапе всероссийского конкурса по практическому освоению социальных навыков "Команда Первых".

Конкурс "Команда Первых" направлен на практическое применение "мягких" компетенций студентами организаций СПО. В заочном этапе приняли участие около 1500 человек, там команды участников прошли онлайн обучение и реализовали собственный проект.

Очный региональный этап прошел в Самаре, куда съехались 114 студентов из 23 организаций СПО, которые на заочном этапе набрали наибольшее количество баллов. Участники сошлись в командных соревнованиях, в которых оценивалось умение использовать навыки: коммуникабельность, работа в команде, эмоциональный интеллект, публичное выступление и креативность. Какое направление достанется команде решала жеребьевка.

"Уверен, что итогом проекта станет надежная команда студентов колледжей и техникумов нашего региона, где каждый её участник сможет стать поддержкой и опорой для Движения Первых Самарской области. Движение Первых — молодая организация для нашей страны, но она уже ярко заявляет о себе, и "Команда Первых" один из примеров полезных и нужных проектов для детей и молодёжи нашего региона, которые создает команда Движения", — отметил Сергей Бурцев, врио заместителя министра образования и науки Самарской области — руководителя департамента по делам молодежи.

Кроме того, ребята приняли участие в лекциях и мастер-классах, конкурсных испытаниях, играх на сплочение и реализовали общественно значимые проекты.

"Конкурс полезен для каждого участника. Ведь за время прохождения очного этапа ребята не только "прокачали" свои гибкие навыки, продемонстрировали лидерские качества, проявили умение работать в команде, но ещё и поучаствовали в полезных делах на благо жителей Самарской области. Например, помогли проекту "Том Сойер Фест", организовали и провели встречи с интересными гостями для школьников и помогли одиноким пожилым людям по хозяйству. Уверена, что каждый из них получил ценный опыт", — сказала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

По итогам регионального этапа были отобраны 5 лучших команд, которые представят Самарскую область на всероссийском этапе конкурса. В компетенции "Эмоциональный интеллект" победу одержал Новокуйбышевский нефтехимический техникум, а в компетенции "Публичные выступления" вперед вырвался Самарский государственный колледж. Также определен победитель в компетенции "Креативность", им стал Хворостянский государственный техникум. В компетенции "Коммуникабельность" лучшим оказался Тольяттинский социально-педагогический колледж, а в компетенции "Работа в команде" — Сергиевский губернский техникум. Теперь команды отправятся в Нижний Новгород, где с 19 по 21 ноября поборются за звание лучшей "Команды Первых".

Конкурс "Команда Первых" проводится в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" для формирования и развития гибких навыков у обучающихся по программам среднего профессионального образования. Организаторы конкурса выступают Российское движение детей и молодежи "Движение Первых" совместно с Общероссийской общественной организацией "Российское Содружество колледжей".