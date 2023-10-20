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Молодежная политика Общество

В Самарской области завершился региональный этап всероссийского конкурса "Команда Первых"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 по 19 октября более 100 студентов учреждений среднего профессионального образования Самарской области проходили обучение, направленное на развитие гибких навыков на региональном этапе всероссийского конкурса по практическому освоению социальных навыков "Команда Первых".

Фото: "Движение Первых" Самарской области

Конкурс "Команда Первых" направлен на практическое применение "мягких" компетенций студентами организаций СПО. В заочном этапе приняли участие около 1500 человек, там команды участников прошли онлайн обучение и реализовали собственный проект.

Очный региональный этап прошел в Самаре, куда съехались 114 студентов из 23 организаций СПО, которые на заочном этапе набрали наибольшее количество баллов. Участники сошлись в командных соревнованиях, в которых оценивалось умение использовать навыки: коммуникабельность, работа в команде, эмоциональный интеллект, публичное выступление и креативность. Какое направление достанется команде решала жеребьевка.

"Уверен, что итогом проекта станет надежная команда студентов колледжей и техникумов нашего региона, где каждый её участник сможет стать поддержкой и опорой для Движения Первых Самарской области. Движение Первых — молодая организация для нашей страны, но она уже ярко заявляет о себе, и "Команда Первых" один из примеров полезных и нужных проектов для детей и молодёжи нашего региона, которые создает команда Движения", — отметил Сергей Бурцев, врио заместителя министра образования и науки Самарской области — руководителя департамента по делам молодежи.

Кроме того, ребята приняли участие в лекциях и мастер-классах, конкурсных испытаниях, играх на сплочение и реализовали общественно значимые проекты.

"Конкурс полезен для каждого участника. Ведь за время прохождения очного этапа ребята не только "прокачали" свои гибкие навыки, продемонстрировали лидерские качества, проявили умение работать в команде, но ещё и поучаствовали в полезных делах на благо жителей Самарской области. Например, помогли проекту "Том Сойер Фест", организовали и провели встречи с интересными гостями для школьников и помогли одиноким пожилым людям по хозяйству. Уверена, что каждый из них получил ценный опыт", — сказала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

По итогам регионального этапа были отобраны 5 лучших команд, которые представят Самарскую область на всероссийском этапе конкурса. В компетенции "Эмоциональный интеллект" победу одержал Новокуйбышевский нефтехимический техникум, а в компетенции "Публичные выступления" вперед вырвался Самарский государственный колледж. Также определен победитель в компетенции "Креативность", им стал Хворостянский государственный техникум. В компетенции "Коммуникабельность" лучшим оказался Тольяттинский социально-педагогический колледж, а в компетенции "Работа в команде" — Сергиевский губернский техникум. Теперь команды отправятся в Нижний Новгород, где с 19 по 21 ноября поборются за звание лучшей "Команды Первых".

Конкурс "Команда Первых" проводится в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" для формирования и развития гибких навыков у обучающихся по программам среднего профессионального образования. Организаторы конкурса выступают Российское движение детей и молодежи "Движение Первых" совместно с Общероссийской общественной организацией "Российское Содружество колледжей".

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. Среди основных миссий участников — "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в Движении", "Быть первыми".Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

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