16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Автостанцию у Кировского рынка хочет построить структура Сергея Плотникова По просьбам жителей в Большеглушицком районе ремонтируют важную транспортную артерию На ул. Солнечной в Самаре обустроили дополнительную полосу В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют автомобильный маршрут в направлении Татарстана В Волжском районе планируют завершить ремонт участка дороги Петра Дубрава - Дубовый Гай до конца года

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоится 9 ноября на Wink.ru и START

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Видеосервисы Wink.ru (онлайн-кинотеатр "Ростелекома") и START представили трейлер и характер-постеры восьмисерийной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х. В проекте снялись Рузиль Минекаев ("‎Смычок")‎, Иван Янковский ("Фишер", "Плейлист волонтера"), Никита Кологривый ("Макс и Гусь", "Два холма") и Сергей Бурунов ("Родные", "Пара из будущего"). Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников ("Звоните ДиКаприо!", "Лед-2"). Премьера состоится 9 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START, сериал пополнит линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Трейлер

"После прочтения сценария у меня все внутри заклокотало — настолько это точно и правдиво. Все действительно так и было, и я видел всех этих людей. Я вырос в Орехово-Борисово Южном, но подобное происходило в каждом районе Москвы и по всей России. Я видел этих "пацанов", поэтому история меня, конечно, кольнула. Жора Крыжовников сказал, что нужно сыграть полную растерянность несчастных родителей, у которых дети вляпались в такую дикость, — ведь по-другому ее никак нельзя назвать. К сожалению, происходившее — часть нашей истории, и от этого никуда не деться", — отметил актер Сергей Бурунов.

"До "Слова пацана. Кровь на асфальте" я преимущественно играла проблемных подростков, а здесь моя героиня наоборот работает с такими. Мне было интересно понять ее мотивы и подход, как она не сдается при трудностях, а даже вкладывается сильнее и никогда не прибегает к насилию. Сериал в целом о том, что любое действие всегда имеет последствия и что всегда есть выбор, даже если сразу так не кажется. У нас на площадке была невероятная слаженная команда, мы работали как единый механизм с классным капитаном, без этого ничего бы не получилось", — рассказала актриса Анастасия Красовская.

"‎"Слово пацана. Кровь на асфальте" — это история молодых ребят, которые привыкли сами решать проблемы в сложное для страны время. Я пробовался на несколько ролей пацанов в сериале, но в итоге сыграл Марата и очень рад, потому что он мне больше всего полюбился своей многогранностью: в нем есть и харизматичность, и обаяние, и жестокость. И, несмотря на его образ жизни, он все равно преданный и справедливый. Я безумно рад, что мне посчастливилось работать с мастерами своего дела, это я про своих коллег-актеров и, конечно, про Жору Крыжовникова, который научил меня многому, и я бесконечно благодарен ему за то, что он сделал для меня", — подчеркнул актер Рузиль Минекаев.

Характер-постеры

Проект "‎Слово пацана"‎ получил три награды на фестивале онлайн-кинотеатров "‎Новый сезон"‎. Иван Янковский и Анастасия Красовская заняли второе место в номинации "‎Герои "Нового сезона", а сам сериал стал самым ожидаемым проектом фестиваля, забрав первое место.

Новые кадры со съемок

По сюжету перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Главный герой Андрей — 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с "пацанами". Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с "Рэмбо" и "Робокопом", взаимоотношения внутри уличной "семьи", любовь и дружба, верность и предательство переплетаются в единую динамичную историю о поколении и 80-х.

Первые два эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" станут доступны 9 ноября эксклюзивно на Wink.ru и START. Далее каждый четверг будет выходить по одной серии.

О сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+)

Производство: Toomuch Production, "НМГ Студия", при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатры: Wink.ru (в линейке Wink Originals), START (в линейке START Originals)

Страна производства: Россия

Год производства: 2023

Жанр: драма

Возрастное ограничение: 18+

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников

Оператор-постановщик: Юрий Коробейников

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсер: Галина Стрижевская

Художник по костюмам: Дарья Фомина

В ролях: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5