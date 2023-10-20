Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоится 9 ноября на Wink.ru и START

Видеосервисы Wink.ru (онлайн-кинотеатр "Ростелекома") и START представили трейлер и характер-постеры восьмисерийной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х. В проекте снялись Рузиль Минекаев ("‎Смычок")‎, Иван Янковский ("Фишер", "Плейлист волонтера"), Никита Кологривый ("Макс и Гусь", "Два холма") и Сергей Бурунов ("Родные", "Пара из будущего"). Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников ("Звоните ДиКаприо!", "Лед-2"). Премьера состоится 9 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START, сериал пополнит линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Трейлер

"После прочтения сценария у меня все внутри заклокотало — настолько это точно и правдиво. Все действительно так и было, и я видел всех этих людей. Я вырос в Орехово-Борисово Южном, но подобное происходило в каждом районе Москвы и по всей России. Я видел этих "пацанов", поэтому история меня, конечно, кольнула. Жора Крыжовников сказал, что нужно сыграть полную растерянность несчастных родителей, у которых дети вляпались в такую дикость, — ведь по-другому ее никак нельзя назвать. К сожалению, происходившее — часть нашей истории, и от этого никуда не деться", — отметил актер Сергей Бурунов.

"До "Слова пацана. Кровь на асфальте" я преимущественно играла проблемных подростков, а здесь моя героиня наоборот работает с такими. Мне было интересно понять ее мотивы и подход, как она не сдается при трудностях, а даже вкладывается сильнее и никогда не прибегает к насилию. Сериал в целом о том, что любое действие всегда имеет последствия и что всегда есть выбор, даже если сразу так не кажется. У нас на площадке была невероятная слаженная команда, мы работали как единый механизм с классным капитаном, без этого ничего бы не получилось", — рассказала актриса Анастасия Красовская.

"‎"Слово пацана. Кровь на асфальте" — это история молодых ребят, которые привыкли сами решать проблемы в сложное для страны время. Я пробовался на несколько ролей пацанов в сериале, но в итоге сыграл Марата и очень рад, потому что он мне больше всего полюбился своей многогранностью: в нем есть и харизматичность, и обаяние, и жестокость. И, несмотря на его образ жизни, он все равно преданный и справедливый. Я безумно рад, что мне посчастливилось работать с мастерами своего дела, это я про своих коллег-актеров и, конечно, про Жору Крыжовникова, который научил меня многому, и я бесконечно благодарен ему за то, что он сделал для меня", — подчеркнул актер Рузиль Минекаев.

Характер-постеры

Проект "‎Слово пацана"‎ получил три награды на фестивале онлайн-кинотеатров "‎Новый сезон"‎. Иван Янковский и Анастасия Красовская заняли второе место в номинации "‎Герои "Нового сезона", а сам сериал стал самым ожидаемым проектом фестиваля, забрав первое место.

Новые кадры со съемок

По сюжету перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Главный герой Андрей — 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с "пацанами". Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с "Рэмбо" и "Робокопом", взаимоотношения внутри уличной "семьи", любовь и дружба, верность и предательство переплетаются в единую динамичную историю о поколении и 80-х.

Первые два эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" станут доступны 9 ноября эксклюзивно на Wink.ru и START. Далее каждый четверг будет выходить по одной серии.

О сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+)

Производство: Toomuch Production, "НМГ Студия", при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатры: Wink.ru (в линейке Wink Originals), START (в линейке START Originals)

Страна производства: Россия

Год производства: 2023

Жанр: драма

Возрастное ограничение: 18+

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников

Оператор-постановщик: Юрий Коробейников

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсер: Галина Стрижевская

Художник по костюмам: Дарья Фомина

В ролях: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.