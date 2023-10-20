Играй, студент: Wink покажет комедийный сериал с элементами киберспорта "Политех" 26 октября

Видеосервис Wink представил трейлер и постер комедийного сериала "Политех" (16+) о подростке, мечтающем стать профессиональным киберспортсменом. Первые эпизоды 12-серийного проекта зрители Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) увидят 26 октября, он также выйдет в эфире канала СТС в новом телесезоне. Производством сериала для линейки Wink Originals и СТС занимаются компания Black Box Production и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В главных ролях — Саша Новиков и Анна Глаубэ. В проекте снимаются Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наташа Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Блёданс, Олег Верещагин и другие актеры, а также блогер Аня Покров.

Трейлер

По сюжету школьнику Глебу (Саша Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу, где и так редко появлялся, и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на всё, чтобы построить продвинутый колледж по новым правилам, а Саша стремится устранить все преграды на пути к киберспортивной славе. Кого из героев это соревнование приблизит к заветной мечте?

Значительная часть съемок прошла в подмосковном городе Егорьевске, а "роль" колледжа досталась филиалу МГТУ "Станкин", который размещается в историческом здании постройки начала XX века. Готический образ колледжа подчеркивает фабулу, в которой профессии и карьерные амбиции будущего соперничают с представлениями из прошлого.

Кадры со съемок

"Я первый раз работал с таким большим количеством подростков. И это было очень увлекательно. Молодые люди отличаются тем, что сходу готовы начать играть в любую игру: ты ставишь задачу, а они стараются достичь ее любой ценой. И если некоторые взрослые актеры при слове "дубль" начинают вздыхать, то подростки, наоборот: стремятся сделать лучше, чем было в предыдущем дубле. Поэтому съемки "Политеха" были такими увлекательными. Да, мы уставали. Да, местами было сложно. Но когда ты видишь эти горящие глаза, открывается второе, третье, пятое дыхание", — говорит Алексей Зотов, режиссер сериала "Политех".

"Мы снимали в действующем колледже в Егорьевске, в потрясающем здании филиала "Станкин". Я ходила по зданию колледжа и вспоминала свою жизнь в школе — я была из тех учеников, которых учеба особо не интересовала, в школу приходила скорее потусоваться, как и герои "Политеха". А теперь сама оказалась на месте педагога и тут-то ощутила, как им было тяжело с нами. Несмотря на то, что многие взрослые воспринимают компьютерные игры как деградацию и пустую трату времени, это действительно может быть окном для новых возможностей и достижений. С оговоркой, конечно, что игра становится не целью, а средством и не заменяет собой реальность, а улучшает ее", — комментирует Анна Глаубэ, исполнительница роли директора колледжа Алисы.

"Я никогда не был фанатом компьютерных игр, а Глеб, мой персонаж, наоборот, обожает компьютерные игры, он в этом деле профессионал. Мне кажется, всегда круто, когда кто-то находит практическое применение своим хобби, — Глебу эти навыки пригодились. Студенческая жизнь — прикольная пора, я тоже студент, как и Глеб. На съемках царила крутая атмосфера, мы сдружились с нашим детским столом (так молодых актеров называла съемочная группа), а у наших педагогов по сценарию было чему поучиться и в жизни. Поэтому, я считаю, все сложилось очень круто, безумно благодарен проекту, группе", — поделился Саша Новиков, исполнитель роли Глеба.

"На съемочной площадке сериала "Политех" была очень дружная атмосфера. У нас сложился отличный актерский состав, здорово, что моим партнером был Егор Корешков, это не первый наш совместный проект, и я была рада снова встретиться в кадре. Смешных моментов было очень много! Комедия ведь играется серьезно, но были сцены, где мы сами так хохотали от того, что написали сценаристы, что долго не могли успокоиться и продолжить работать. Очень жду выхода сериала на экраны", — поделилась Наташа Бардо, исполнительница роли преподавателя экономики.

О сериале "Политех" (16+)

Производство: Black Box Production и "НМГ Студия" при поддержке АНО "ИРИ" для Wink и СТС

Жанр: комедия

Количество серий в сезоне: 12

Хронометраж: 24 минуты

Режиссер-постановщик: Алексей Зотов

Оператор-постановщик: Станислав Юдаков

Продюсеры: Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Креативный продюсер: Иван Семёнов

Исполнительный продюсер: Дарья Отвага

Авторы сценария: Юлия Галлямова, Данил Lumerz

В ролях: Саша Новиков, Егор Корешков, Ян Цапник, Эвелина Блёданс, Анна Глаубэ, Андрей Федорцов, Александр Новиков, Маргарита Дьяченкова, Наташа Бардо, Ринат Мухамбаев, Роман Кулясов, Маруся Климова, Олег Верещагин, Анна Покров, Вадим Скоб, Даниил Савельев.