Траектория активности на пенсии: порядка 10000 жителей Самарской области воспользовались электронным сервисом для старшего поколения

В Самарской области продолжается реализация проекта "Подготовка и выход на пенсию". В рамках проекта и программы "Молоды душой" запланирован комплекс обучающих, мотивационно-развивающих, культурно-творческих, спортивно-оздоровительных мероприятий, где каждый может найти себе дело по душе, а также реализовать свои возможности в добрых делах и общественно полезных проектах.

Ключевой платформой проекта служит электронный сервис для старшего поколения "Подготовка и выход на пенсию" - на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. Им воспользовались уже порядка 10000 жителей региона.

Напомним, сервис разработан при поддержке губернатора Дмитрия Азарова и, получив высокую оценку на федеральном уровне, был рекомендован для тиражирования в других регионах. Его разработка велась в рамках акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив командой Самарской области с участием представителей министерства труда, занятости и миграционной политики, общественных и образовательных организаций региона.

Сервис позволяет выстроить свою траекторию активности на пенсии, а также воспользоваться профильными услугами.

На платформе представлены 128 онлайн-услуг, актуальных для граждан в возрасте 50+, по направлениям "Будущим пенсионерам", "Пенсионный калькулятор", "Оформление пенсии", "Работающим пенсионерам", "Выплаты, льготы, пособия", "Мое здоровье", "Работа и дополнительное образование", "Культура, досуг, спорт", "Экскурсии и путешествия", "Волонтерство", "Карта жителя Самарской области" и другие.

Сервис упрощает поиск, экономит время на получение необходимой и проверенной информации для старшего поколения, а также содействует развитию активного долголетия, позитивного восприятия возможностей пенсионного возраста, формированию индивидуальных траекторий активности.

Поддержка Сервиса является составляющей региональной программы "Молоды душой", направленной на развитие добровольчества среди граждан старше 50 лет, раскрытие их потенциала, содействие самореализации и улучшению качества жизни.

Осенний марафон добрых дел, цикл мероприятий по рукоделию и творчеству "Тепло наших рук", спортивно-оздоровительный проект "Жизнь в движении", межрегиональный конкурс "Серебряная россыпь звезд", театр-студия "Совушки" - все это активные события, в которых уже сегодня могут участвовать представители старшего поколения. Подробную информацию можно получить на сайте https://cspsamara.ru и в группе соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/csp_samara. Электронная почта: csp-serebro@mail.ru.

Проект по сопровождению и развитию Сервиса реализуется СРМОО "Центр социальных проектов" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.