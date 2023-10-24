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#ШКЛТ возвращается: второй сезон семейного юмористического сериала стартует в Wink.ru 2 ноября

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервис Wink.ru от "Ростелекома" представил тизер второго сезона юмористического сериала для школьников #ШКЛТ2 (12+) с Егором Дружининым и Светланой Камыниной в главных ролях. Шоуранерами проекта выступают Наталья Еприкян и Дмитрий Грачев, режиссером — Алексей Кокорин. Премьера первых эпизодов проекта из 16 серий состоится 2 ноября 2023 года эксклюзивно на Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Балет", "Ухожу красиво", "Актрисы", "Макс и Гусь", "Плакса"‎, "‎Короче, план такой"‎ и другие). Производством сериала занимается кинокомпания "Студия Гранат" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

Трейлер

#ШКЛТ2 — оригинальный проект, сочетающий жанры сериала и скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами. В сериале есть как пародии на музыкальные хиты, рекламу и трейлеры вымышленных кинокартин, так и сюжетные истории. Они объединяют юмор, приключения, узнаваемые ситуации и интересные познавательные элементы. В первом сезоне команда юных героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы самостоятельно снять популярный ТВ-проект. Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать новое шоу — музыкальное. Они преодолевают трудности, обретают друзей, снимают скетчи, музыкальные клипы и получают новые знания. И понимают, что без помощи взрослых из первого сезона им не обойтись.

"В команде сериала #ШКЛТ есть звезды, которые создают лучшие юмористические шоу страны. Поэтому в сериале много шуток и забавных пародий. И вообще проект получился легким и задорным благодаря юным актерам, работать с которыми бывает порой непросто, но они точно заряжают своей энергией и делают детьми всех, кто находится на съемочной площадке. Именно таким и должен быть современный проект для подростков: ярким, динамичным и обязательно — добрым. В развлекательном формате дети узнают действительно важные и полезные вещи", — отметил исполнитель главной роли в сериале #ШКЛТ2 Егор Дружинин.

Кадры со съемок

#ШКЛТ стал финалистом российской национальной телевизионной премии в области детского, юношеского, семейного кино и телевидения "ТЭФИ-KIDS" 2023 года. Первый сезон юмористического шоу вошел в тройку в номинации "Лучший сериал для детей и семейного просмотра".

Первые два эпизода сериала #ШКЛТ2 станут доступны эксклюзивно на Wink.ru 2 ноября. Далее по четвергам будет выходить по две новые серии.

О сериале #ШКЛТ2 (12+)

Производство: "Студия Гранат" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎)

Видеосервис: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Количество серий: 16

Хронометраж: 12 минут

Жанр: юмор, развлекательно-познавательный

Режиссер-постановщик: Алексей Кокорин

Продюсеры: Дмитрий Грачев, Наталья Еприкян

Оператор-постановщик: Александра Негуч

Художник-постановщик: Татьяна Азарова

Авторы сценария: Александр Онипко, Денис Привалов

В ролях: Егор Дружинин, Светлана Камынина, Андрей Леонов, Сергей Епишев, Софья Кругова, Борис Верхов, Гриша Дудник, Олег Миляховский, Маргарита Силаева, Мария Верхова и другие.

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