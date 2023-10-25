Сбер обновил операционную систему Салют ТВ на умных устройствах

Пользователи получили новый удобный интерфейс с огромным выбором контента на любой вкус, а также новостной канал с виртуальным ведущим, где новости подбирает GigaChat.

В операционной системе Салют ТВ полностью обновили интерфейс , улучшили поиск по всем предустановленным сервисам, добавили программу ТВ-передач для антенного телевидения. Установить новые приложения стало проще и быстрее — загрузить APK-файл теперь можно прямо из поисковой выдачи. Пользователи могут воспользоваться уникальным генеративным новостным каналом с виртуальным ведущим, где новости подбирает искусственный интеллект GigaChat. Разработчик умных устройств — компания-партнёр SberDevices.

"За три года, с момента появления SberBox, команда провела тысячи исследований, опросов, юзабилити-тестов и скрупулёзно изучала обратную связь пользователей. Поэтому сегодня около двухмиллионная аудитория линейки SberBox и телевизоров на ОС Салют ТВ получила масштабное обновление, которое отвечает их реальным потребностям. Пользователи Салют ТВ теперь могут выбирать из огромной базы контента от разных поставщиков, ведь на устройствах уже предустановлено большинство популярных в России видеосервисов. В отличие от зарубежных платформ, где российские онлайн-кинотеатры пропадают из каталогов, в Салют ТВ количество сервисов только растёт. Мы сотрудничаем с ключевыми игроками контентного рынка страны, храним данные на российских серверах и сами проектируем программное обеспечение. Поэтому платформа работает стабильно, а пользователи получают регулярные обновления. Кроме того, наши пользователи получают практически безграничные возможности сервиса GigaChat, который с недавних пор интегрирован в виртуального ассистента Салют на умных устройствах Sber", - рассказал вице-президент по цифровым поверхностям "Салют" Сбербанка Денис Филиппов.

В центре — контент

Главный экран обновлённой платформы Салют ТВ полностью посвящён подборкам контента, чтобы можно было сразу приступить к просмотру. Пользователям не надо тратить часы на поиски по разным сервисам — всё уже собрано на единой витрине с подборками, которые формируются на основе рекомендаций и редакторского контента. Чем чаще пользователь будет выбирать понравившийся контент, тем точнее подборки начнут адаптироваться под его интересы. Каждая карточка с фильмом или шоу в подборке ведёт не в один кинотеатр, а предлагает все доступные варианты: пользователь видит, в каких приложениях и по какой цене можно посмотреть видео, и самостоятельно принимает решение.

Телевидение по-новому

Обновлён интерфейс ТВ-раздела — теперь это тоже единая витрина ТВ-контента с рекомендациями и красочными виджетами телепередач. Здесь также появились новые функции — выбор провайдера ТВ-контента по умолчанию и программа передач.

Выбор ТВ-провайдера позволяет пользователю настроить поставщика эфира — "Смотрешку", "24ТВ" — или антенну (для телевизоров). Выбор провайдера можно в любой момент изменить. Со временем список доступных провайдеров будет расти.

Программа передач доступна как для интернет-телевидения, так и для антенны — этим телевизоры с Салют ТВ отличаются от других Smart TV. Программа передач помогает планировать свой досуг перед экраном, быстро переключать каналы и получать дополнительную информацию о ТВ-шоу.

Важная часть обновлённой платформы Салют ТВ — уникальный генеративный новостной канал с виртуальным ведущим. Новости для канала подбирает искусственный интеллект GigaChat, непрерывно анализируя ленты десятков изданий-партнеров.

Быстрый поиск везде

В обновлённой платформе Салют ТВ существенно доработали поиск контента и приложений. Из любого раздела пользователь может сформулировать поисковый запрос — голосом через виртуального ассистента Салют и текстом с помощью экранной клавиатуры. В отдельном блоке результатов отображаются фильмы и сериалы. Достаточно нажать на карточку фильма, чтобы увидеть, в каких онлайн-кинотеатрах доступен фильм и сколько стоит просмотр — бесплатно, в подписке или за дополнительную плату.

Другими блоками в поисковой выдаче отображаются ТВ-передачи, приложения из встроенного каталога и даже APK-файлы подходящих приложений из интернета. Прямо из результатов поиска можно перейти на страницу с APK и установить его на устройство. При этом сохраняется и традиционный способ установки — через USB-накопитель или личный кабинет apps.sber.ru/my .

Салют ТВ — детям

Приложения для детей в новой версии Салют ТВ трансформировали в отдельный детский раздел в главном меню. Это бесконечная лента с кино, мультфильмами, видеороликами, песнями, развивающими играми и ответами на вопросы обо всём на свете. Рекомендации регулярно обновляются, чтобы юные зрители не заскучали. Весь контент в ленте проходит ручную модерацию, поэтому родители могут не волноваться, что дети увидят что-то неподходящее.

Также для спокойствия родителей и безопасности детей в устройствах под управлением Салют ТВ предусмотрен детский режим. Он блокирует контент 18+, доступ к интернет-браузеру и платежи с привязанных карт. Скоро (в четвертом квартале 2023 года) на устройствах Sber станет доступен родительский контроль. С его помощью взрослые смогут устанавливать лимиты на экранное время и полностью блокировать устройство в определённое время суток.

Доступность

Обновлённая операционная система Салют ТВ уже доступна новым и действующим пользователям SberBox, SberBox Top, SberBox Time, умных телевизоров Sber и телевизоров других брендов под управлением Салют ТВ. Чтобы обновление загрузилось на уже активированных устройствах, достаточно пользоваться ими как обычно: не отключать от сети и от Wi-Fi.