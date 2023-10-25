Tele2 запустила на платформе Wink подписку MiXX Neo для любителей кино и сериалов

Tele2 предлагает абонентам любых операторов подключить мультиподписку MiXX Neo в онлайн-кинотеатре Wink. Ее пользователи могут смотреть популярные онлайн-кинотеатры, слушать музыку, читать электронные книги и покупать товары на выгодных условиях.
Tele2 постоянно анализирует наполнение классического MiXX — на основе выводов компания запустила новую версию MiXX Neo с уже предсобранным набором сервисов. В ней сделан акцент на кино и сериалах, поэтому подписка доступна для подключения на платформе Wink. Мультиподписку могут использовать абоненты любых операторов.
MiXX Neo включает "Wink 5-в-1", который открывает доступ к пяти развлекательным сервисам — это коллекции от онлайн-кинотеатров Wink, more.tv, START и viju+, а также пакет из 120 популярных эфирных и тематических телеканалов. Дополнительно абоненты новой подписки могут смотреть топовые фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра PREMIER. Меломаны получают доступ к "VK Музыке", которая позволяет слушать треки без рекламы и офлайн, а также к сервису "Караоке" от Wink. С MiXX Neo можно пользоваться обширным каталогом "Литрес" с 200 тыс. электронных и аудиокниг. Наконец, подписчикам доступна скидка 10% для шопинга на Lamoda.
Подключить MiXX Neo можно эксклюзивно на платформе Wink. Первый месяц пользования мультиподпиской предоставляется бесплатно, по окончании промопериода стоимость составит 499 рублей в месяц.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)