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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 запустила на платформе Wink подписку MiXX Neo для любителей кино и сериалов

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 предлагает абонентам любых операторов подключить мультиподписку MiXX Neo в онлайн-кинотеатре Wink. Ее пользователи могут смотреть популярные онлайн-кинотеатры, слушать музыку, читать электронные книги и покупать товары на выгодных условиях.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 постоянно анализирует наполнение классического MiXX — на основе выводов компания запустила новую версию MiXX Neo с уже предсобранным набором сервисов. В ней сделан акцент на кино и сериалах, поэтому подписка доступна для подключения на платформе Wink. Мультиподписку могут использовать абоненты любых операторов.

MiXX Neo включает "Wink 5-в-1", который открывает доступ к пяти развлекательным сервисам — это коллекции от онлайн-кинотеатров Wink, more.tv, START и viju+, а также пакет из 120 популярных эфирных и тематических телеканалов. Дополнительно абоненты новой подписки могут смотреть топовые фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра PREMIER. Меломаны получают доступ к "VK Музыке", которая позволяет слушать треки без рекламы и офлайн, а также к сервису "Караоке" от Wink. С MiXX Neo можно пользоваться обширным каталогом "Литрес" с 200 тыс. электронных и аудиокниг. Наконец, подписчикам доступна скидка 10% для шопинга на Lamoda.

Подключить MiXX Neo можно эксклюзивно на платформе Wink. Первый месяц пользования мультиподпиской предоставляется бесплатно, по окончании промопериода стоимость составит 499 рублей в месяц.

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