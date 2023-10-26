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Литература Культура

Самарцам расскажут, почему пресса желтая, а опера мыльная

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 октября в 18:00 в Самарской областной библиотеке для слепых состоится интерактивная лекция филолога Петра Лукрицы для любителей слова и русского языка в рамках проекта "О словах и смыслах" - "Почему мы так говорим?" (16+).

Самарская областная библиотека для слепых запустила новый проект "О словах и смыслах".

"Это разговоры о языке, литературе, традициях. Это встречи людей, которые хотят знать историю. Это совместный поиск ответов на самые интересные вопросы", - сообщают организаторы.

На лекции слушатели узнают, в чем разница между словами "одолжать" и "занимать", когда мы "кушаем", а когда "едим", почему пресса желтая, а опера мыльная, почему слово "зараза" можно считать комплиментом.

Ответы на эти и другие вопросы о языке поможет найти филолог, любитель русского языка Петр Лукрица.

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