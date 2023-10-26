Самарцам расскажут, почему пресса желтая, а опера мыльная

27 октября в 18:00 в Самарской областной библиотеке для слепых состоится интерактивная лекция филолога Петра Лукрицы для любителей слова и русского языка в рамках проекта "О словах и смыслах" - "Почему мы так говорим?" (16+).
Самарская областная библиотека для слепых запустила новый проект "О словах и смыслах".
"Это разговоры о языке, литературе, традициях. Это встречи людей, которые хотят знать историю. Это совместный поиск ответов на самые интересные вопросы", - сообщают организаторы.
На лекции слушатели узнают, в чем разница между словами "одолжать" и "занимать", когда мы "кушаем", а когда "едим", почему пресса желтая, а опера мыльная, почему слово "зараза" можно считать комплиментом.
Ответы на эти и другие вопросы о языке поможет найти филолог, любитель русского языка Петр Лукрица.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.