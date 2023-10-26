Everland и билайн представили обзор доступности мобильных устройств в рамках курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

На сайте базового курса по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения появился новый раздел, посвященный доступности мобильных устройств на базе Android. Обзор подготовлен незрячими экспертами Everland по тестированию цифровых платформ при поддержке билайн. Об этом представители компании рассказали в рамках роуд-шоу "Маршрут построен: тропы безопасности в сети", организованного Альянсом по защите детей в цифровой среде. Мероприятие проходит в Казани 25–26 октября.

Сегодня на рынке представлено большое количество мобильных устройств на базе операционной системы Android. Выбрать из них наиболее функциональные, но при этом удобные и доступные для использования незрячими людьми, непросто. Эксперты Everland провели тестирование и оценку пяти смартфонов ведущих производителей разных ценовых сегментов, популярных среди незрячих пользователей: Realme 10, Xiaomi 11T, Poco F5, Samsung galaxy S22, Samsung galaxy A53. Оценивались такие показатели как эргономика, первичный запуск устройства и стартовая настройка, удобство запуска и настройки синтезатора речи и других приложений, отклик экрана на жесты, возможность самостоятельной настройки начинающим пользователем.

Результаты тестирования показали, что все участвующие в обзоре смартфоны сложны для самостоятельной настройки незрячими пользователями. Дальнейшая работа устройств зависит от индивидуальных настроек пользователя — сделать их удобными для пользователей с нарушениями зрения возможно. Эксперты отметили, что после необходимой настройки и обновлений модели Samsung в целом лучше других работают с программой экранного доступа. С подробными результатами обзора можно познакомиться на сайте курса.

Онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков с нарушениями зрения был запущен Everland при поддержке билайн и Альянса по защите детей в цифровой среде в июне 2023 года. Задача курса — помочь незрячим детям и подросткам освоить цифровые программы и ассистивные устройства, которые позволят им свободно пользоваться компьютером и смартфоном для учебы, общения, перемещения по городу и самых разных бытовых задач; научить безопасности в цифровой среде, а также рассказать о перспективах цифровых профессий для людей с нарушениями зрения.

За 6 месяцев работы платформы более 400 человек с нарушениями зрения — детей и взрослых — прошли обучение по программам курса, 150 человек получили помощь профессиональных кураторов, а всего материалами курса воспользовалось почти 4 000 человек.

Елена Мартынова, сооснователь инклюзивного проекта Everland:

"Мы получаем большое количество отзывов от прошедших курсы, и видим, что платформа действительно востребована и помогает неопытным пользователям стать увереннее в цифровом мире. У участников сообщества большой запрос на дополнительную информацию, поэтому мы регулярно проводим вебинары, на которых рассказываем о возможностях различных ассистивных устройств, нюансах работы со специализированными программами, профессиях, в которых успешно работают незрячие люди. Мы надеемся, что обзор мобильных устройств на базе Android также будет полезен участникам сообщества и поможет им в освоении цифровых навыков".

Софья Иванова, Вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна:

"Цифровые технологии — важная составляющая современного детства. Мы убеждены, что дети с инвалидностью, не должны испытывать ограничения в доступе к важным составляющим жизни — это и игры, и общение, и учеба, и возможности самореализации. Поэтому билайн с 2007 года создает и поддерживает технологии, которые помогают формировать среду равного доступа — мы адаптируем собственные сервисы, инвестируем в партнерские проекты. Everland — наш ключевой партнер: вместе мы создали целый ряд значимых инклюзивных решений. Я рада, что сегодня мы продолжаем уверенно развивать проекты цифровой доступности, которые помогают решать базовые проблемы неравенства, — сложность освоения технологий".

О курсе:

Онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков разработан незрячими экспертами Everland по тестированию цифровых платформ с привлечением методологов билайн университета. Обучение ведется применительно к трем платформам — Windows, iOS, Android. Каждый курс состоит из 8-15 уроков продолжительностью 20-30 минут. Уроки состоят из видео, которые объясняют процесс взаимодействия с устройством и текстовой части, которая содержит пояснения, горячие клавиши, ссылки и т. д. После каждого урока предлагается пройти короткие тесты, которые закрепляют пройденный материал. На платформе также можно найти информацию об ассистивных устройствах, которые помогают людям с различными нарушениями здоровья: скринридерах — программах для считывания текста с экрана гаджетов, айтрекерах — устройствах для управления компьютером глазами, специальных джойстиках для людей с нарушением моторики, программе LINKa для людей с нарушениями речи и т. д. Специальный раздел, созданный совместно с экспертами Лаборатории Касперского, посвящен безопасности в интернете. Курс находится в открытом доступе на платформе билайн.инклюзия. Для первоначального входа потребуется помощь взрослого.