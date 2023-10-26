Киберпремьера: молодежный комедийный сериал "Политех" встретился с первыми зрителями

В кинотеатре "КАРО Атриум" состоялся допремьерный показ четырех серий комедийного сериала "Политех" (16+), созданный Black Box Production и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Цифровая премьера сериала состоится 26 октября 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Новый молодежный комедийный проект пополнит линейку Wink Originals.

Гостями премьеры стали создатели и исполнители главных ролей в "Политехе", ведущие представители киноиндустрии, звездные актеры и популярные блогеры из Dream Team House — Егор Корешков, Александр Новиков, Роман Кулясов, Наташа Бардо, Вадим Скоб, Анна Покров, Дарья Авратинская и другие.

Фото с премьеры

"Политех" — актуальная история на тему, которая очень редко встречается в кино и сериалах. Она предлагает по-новому взглянуть на среднее специальное образование, а также на увлечение детей компьютерными играми. Мы старались сделать проект максимально близким для молодежи, что, кажется, получилось — зал сегодня очень тепло принял нашу премьеру. Радует, что ИРИ финансирует проекты на темы, которые интересны и важны молодежи — результатом нашего сотрудничества стала действительно добрая и яркая история", — отметил генеральный директор Black Box Production Павел Сарычев.

"Премьеры — всегда волнительно. Когда ты делаешь проект, то можешь быть уверен в постановке задач, выборе ракурсов, разведении мизансцен. Но когда ты выходишь представлять сериал на сцену — ты не можешь быть уверен ни в чем. Я смотрел сериал вместе с залом, затаив дыхание. Старался услышать буквально каждый шорох, каждый смех в зале. Зрители смеялись — и это очень круто. Потому что существует только одно правило: "если смешно — значит комедия". После показа зрители отмечали игру молодых актеров. Открытие новых талантов — это большая и трудная работа, которую без поддержки сделать невозможно. За наш общий результат хочется сказать большое спасибо продюсерам сериала, ИРИ и видеосервису Wink", — подчеркнул режиссер сериала Алесей Зотов.

По сюжету школьнику Глебу (Саша Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу, где и так редко появлялся, и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на всё, чтобы сделать продвинутый колледж по новым стандартам, а Саша стремится устранить все преграды на пути к киберспортивной славе. Столкновение интересов неизбежно, и кто из героев сможет добиться успеха?

Трейлер

Значительная часть съемок прошла в подмосковном городе Егорьевске, а "роль" колледжа досталась филиалу МГТУ "Станкин", который размещается в историческом здании постройки начала XX века. Готический образ колледжа подчеркивает фабулу, в которой профессии и карьерные амбиции будущего соперничают с представлениями из прошлого.

Фото со съемок

Первые два эпизода "Политеха" станут доступны в видеосервисе Wink 26 октября, далее каждый четверг будут выходить по две новые серии.

Отзывы о премьере "Политеха" от первых зрителей:

"Понравилось, что сериал показывает киберспорт. Многие к нему относятся очень скептично и даже негативно, но на самом деле это ведь дух современности. И нужно идти в ногу со временем. Вообще очень интересно узнать, что дальше будет происходить с Глебом".

"Мне понравился юмор. Очень тонкие и понятные шутки, без лишних возвышенностей. Слышала, как многие смеялись и наслаждались просмотром, в особенности подростки".

"Рада, что мои любимые актеры — Саша, Рита — в таком необычном сериале. Очень понравилось, что быстро все развивается, настолько, что не хочется отвлекаться на что-то еще, чтобы уследить за происходящим. Уже хочется увидеть следующие серии!"

О сериале "Политех" (16+)

Производство: Black Box Production и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Жанр: комедия

Количество серий: 12

Хронометраж: 24 минуты

Онлайн-кинотеатр: Wink

Режиссер-постановщик: Алексей Зотов

Оператор-постановщик: Станислав Юдаков

Продюсеры: Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Креативный продюсер: Иван Семёнов

Исполнительный продюсер: Дарья Отвага

Авторы сценария: Юлия Галлямова, Данил Lumerz

В ролях: Саша Новиков, Егор Корешков, Ян Цапник, Эвелина Блёданс, Анна Глаубэ, Андрей Федорцов, Александр Новиков, Маргарита Дьяченкова, Наташа Бардо, Ринат Мухамбаев, Роман Кулясов, Маруся Климова, Олег Верещагин, Анна Покров, Вадим Скоб, Даниил Савельев.