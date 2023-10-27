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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Работодатели Приволжья ищут рабочих с помощью big data

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, пополнил сервис SMS-таргет новым функционалом для поиска сотрудников. Инструмент помогает укомплектовать штат линейного персонала в кратчайшие сроки без использования рекрутинговых агентств и онлайн-сервисов по поиску сотрудников. Удобный интерфейс и детальные настройки позволяют сделать анализ целевой аудитории и проинформировать потенциальных кандидатов об открытой вакансии.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает развивать бизнес-инструменты для корпоративных клиентов и обновляет возможности популярного сервиса SMS-таргет. По данным мобильного оператора, в этом году около 30% клиентов в Приволжье используют рассылки для поиска линейного персонала: разнорабочих на производство, грузчиков, продавцов-кассиров. Для этих целей в числе более 40 параметров SMS-таргета появился новый — интерес "поиск работы". Data scientists Tele2 анализируют информацию о клиентах и отбирают потенциальных соискателей для открытых вакансий работодателя.

При сегментации учитываются пол, возраст, активность использования мобильных сервисов и многие другие параметры. Опция "интересы" на основе информации об активности абонентов оператора позволяет более точно определить сферу деятельности, которая может подойти потенциальному соискателю. Также достаточно результативным остается геотаргет, когда информацию о вакансии получают люди, проживающие или постоянно бывающие рядом с предприятием-работодателем.

Полученные данные формируют базу для адресной SMS-рассылки. Текст сообщения включает в себя ссылку с подробным описанием вакансии, информацию о работодателе и его контакты. В аналитике используются исключительно обезличенные данные клиентов оператора. Эффективность такой услуги по времени отклика значительно превышает сайты рекрутинговых агентств. Кроме того, предложение Tele2 дешевле рекламы и позволяет настроить подбор именно среди той аудитории, которая необходима клиенту. Все возникающие вопросы по настройке можно задать в онлайн-чате поддержки пользователей.

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