Работодатели Приволжья ищут рабочих с помощью big data

Tele2, российский оператор мобильной связи, пополнил сервис SMS-таргет новым функционалом для поиска сотрудников. Инструмент помогает укомплектовать штат линейного персонала в кратчайшие сроки без использования рекрутинговых агентств и онлайн-сервисов по поиску сотрудников. Удобный интерфейс и детальные настройки позволяют сделать анализ целевой аудитории и проинформировать потенциальных кандидатов об открытой вакансии.
Tele2 продолжает развивать бизнес-инструменты для корпоративных клиентов и обновляет возможности популярного сервиса SMS-таргет. По данным мобильного оператора, в этом году около 30% клиентов в Приволжье используют рассылки для поиска линейного персонала: разнорабочих на производство, грузчиков, продавцов-кассиров. Для этих целей в числе более 40 параметров SMS-таргета появился новый — интерес "поиск работы". Data scientists Tele2 анализируют информацию о клиентах и отбирают потенциальных соискателей для открытых вакансий работодателя.
При сегментации учитываются пол, возраст, активность использования мобильных сервисов и многие другие параметры. Опция "интересы" на основе информации об активности абонентов оператора позволяет более точно определить сферу деятельности, которая может подойти потенциальному соискателю. Также достаточно результативным остается геотаргет, когда информацию о вакансии получают люди, проживающие или постоянно бывающие рядом с предприятием-работодателем.
Полученные данные формируют базу для адресной SMS-рассылки. Текст сообщения включает в себя ссылку с подробным описанием вакансии, информацию о работодателе и его контакты. В аналитике используются исключительно обезличенные данные клиентов оператора. Эффективность такой услуги по времени отклика значительно превышает сайты рекрутинговых агентств. Кроме того, предложение Tele2 дешевле рекламы и позволяет настроить подбор именно среди той аудитории, которая необходима клиенту. Все возникающие вопросы по настройке можно задать в онлайн-чате поддержки пользователей.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)