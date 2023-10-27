"Как я познакомился со своей мамой": Wink.ru представляет документальный сериал-путешествие от создателей "Актрис" и "Балета"

"Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") представили трейлер и постеры нового 10-серийного документального проекта-путешествия "Как я познакомился со своей мамой" (16+), релиз которого состоялся 24 октября 2023 года в видеосервисе Wink.ru. Зрительская премьера сериала прошла на 33-м Международном кинофестивале "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге в рамках Индустриального дня, посвященного развитию неигрового кино и сериалов в онлайн-кинотеатрах (куратор — Сусанна Альперина).

Трейлер

Постер

В прошлом году "Студия Видеопрокат" ("Балет", "Актрисы", "Псих") объявила о запуске производства оригинального документального контента. Первым проектом направления стал документальный сериал "Большая битва" о смешанных боевых искусствах, шоураннером которого выступил Сергей Бондарчук. Новый документальный сериал "Как я познакомился со своей мамой" шоураннера Нины Гомиашвили и креативного продюсера Алексея Киселёва — эта картина-путешествие, которое расскажет о городах и людях нашей большой страны.

"Удивительная по тонкости повествования, сюжетной линии и красоте пейзажа работа. Если вас интересуют отношения родителей и детей, развивающиеся по классической схеме принятия на фоне фантастической природы страны, то вам сюда. До мурашек!", — делится Нина Гомиашвили, шоураннер сериала.

Этот проект о людях, которые нашли место силы и призвание в сохранении культурной идентичности своих городов. Уникальность сериала — в сочетании идеи, темы и жанра. Сегодня есть большое количество примеров классических тревел-проектов, но "Как я познакомился со своей мамой" совмещает документальный сериал с элементами мокьюментари и роуд-муви, раскрывает истории людей и культурные особенности разных уголков России.

Ведущими проекта стали лауреат премии "ТЭФИ" Маша Шахова и историк, автор популярного телеграм-канала "Парнасский пересмешник" Александр Радаев.

"Само название "Как я познакомился со своей мамой" пришло в голову, когда мы уже были в процессе разработки. Дело в том, что я сам впервые оказался с собственной мамой (Прим. — ведущей Машей Шаховой) на одном проекте, и можно сказать, что мы познакомились друг с другом с профессиональной стороны: я с ней — как с документалистом и интервьюером, а она со мной — как с продюсером. Такая встреча разных возрастов и опыта и есть главная идея нашего проекта — мы знакомим зрителей с разными поколениями и культурами вокруг нас. И, конечно, само название — это вечный поиск отношений между детьми и их родителями, попытка преодолеть конфликт поколений, извечную проблему "родителей и детей", — отмечает Алексей Киселёв, шоураннер, продюсер "Студии Видеопрокат".

Первые два эпизода документального сериала-путешествия "Как я познакомился со своей мамой" уже доступны в видеосервисе Wink.ru (СП "Ростелекома" и НМГ), далее по вторникам будут выходить две новые серии.

О сериале "Как я познакомился со своей мамой" (16+)

Производство: "Студия Видеопрокат", Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Количество серий: 10

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Продюсеры: Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, Александр Косарим, Антон Володькин, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов, Марина Наумова

Режиссер-постановщик: Атана Агрба

Креативный продюсер: Алексей Киселёв

Шоураннер: Нина Гомиашвили

Исполнительный продюсер: Екатерина Полежаева

Линейный продюсер: Ксения Муравецкая, Илья Быков

Ведущие: Маша Шахова, Александр Радаев

Сценарист: Мария Алексеева

Операторы: Николай Корнеенко, Максим Муран

Звукорежиссер: Глеб Беспоясный

Режиссер монтажа: Анастасия Политик