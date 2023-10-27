"Как я познакомился со своей мамой": Wink.ru представляет документальный сериал-путешествие от создателей "Актрис" и "Балета"

"Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") представили трейлер и постеры нового 10-серийного документального проекта-путешествия "Как я познакомился со своей мамой" (16+), релиз которого состоялся 24 октября 2023 года в видеосервисе Wink.ru. Зрительская премьера сериала прошла на 33-м Международном кинофестивале "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге в рамках Индустриального дня, посвященного развитию неигрового кино и сериалов в онлайн-кинотеатрах (куратор — Сусанна Альперина).
В прошлом году "Студия Видеопрокат" ("Балет", "Актрисы", "Псих") объявила о запуске производства оригинального документального контента. Первым проектом направления стал документальный сериал "Большая битва" о смешанных боевых искусствах, шоураннером которого выступил Сергей Бондарчук. Новый документальный сериал "Как я познакомился со своей мамой" шоураннера Нины Гомиашвили и креативного продюсера Алексея Киселёва — эта картина-путешествие, которое расскажет о городах и людях нашей большой страны.
"Удивительная по тонкости повествования, сюжетной линии и красоте пейзажа работа. Если вас интересуют отношения родителей и детей, развивающиеся по классической схеме принятия на фоне фантастической природы страны, то вам сюда. До мурашек!", — делится Нина Гомиашвили, шоураннер сериала.
Этот проект о людях, которые нашли место силы и призвание в сохранении культурной идентичности своих городов. Уникальность сериала — в сочетании идеи, темы и жанра. Сегодня есть большое количество примеров классических тревел-проектов, но "Как я познакомился со своей мамой" совмещает документальный сериал с элементами мокьюментари и роуд-муви, раскрывает истории людей и культурные особенности разных уголков России.
Ведущими проекта стали лауреат премии "ТЭФИ" Маша Шахова и историк, автор популярного телеграм-канала "Парнасский пересмешник" Александр Радаев.
"Само название "Как я познакомился со своей мамой" пришло в голову, когда мы уже были в процессе разработки. Дело в том, что я сам впервые оказался с собственной мамой (Прим. — ведущей Машей Шаховой) на одном проекте, и можно сказать, что мы познакомились друг с другом с профессиональной стороны: я с ней — как с документалистом и интервьюером, а она со мной — как с продюсером. Такая встреча разных возрастов и опыта и есть главная идея нашего проекта — мы знакомим зрителей с разными поколениями и культурами вокруг нас. И, конечно, само название — это вечный поиск отношений между детьми и их родителями, попытка преодолеть конфликт поколений, извечную проблему "родителей и детей", — отмечает Алексей Киселёв, шоураннер, продюсер "Студии Видеопрокат".
Первые два эпизода документального сериала-путешествия "Как я познакомился со своей мамой" уже доступны в видеосервисе Wink.ru (СП "Ростелекома" и НМГ), далее по вторникам будут выходить две новые серии.
О сериале "Как я познакомился со своей мамой" (16+)
Производство: "Студия Видеопрокат", Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")
Количество серий: 10
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Продюсеры: Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, Александр Косарим, Антон Володькин, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов, Марина Наумова
Режиссер-постановщик: Атана Агрба
Креативный продюсер: Алексей Киселёв
Шоураннер: Нина Гомиашвили
Исполнительный продюсер: Екатерина Полежаева
Линейный продюсер: Ксения Муравецкая, Илья Быков
Ведущие: Маша Шахова, Александр Радаев
Сценарист: Мария Алексеева
Операторы: Николай Корнеенко, Максим Муран
Звукорежиссер: Глеб Беспоясный
Режиссер монтажа: Анастасия Политик
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)