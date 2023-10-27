16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 27 октября открывается движение по мосту на ул. Земеца В Самарской области полностью завершены работы по укладке асфальта на объектах нацпроекта БКАД Автостанцию у Кировского рынка хочет построить структура Сергея Плотникова По просьбам жителей в Большеглушицком районе ремонтируют важную транспортную артерию На ул. Солнечной в Самаре обустроили дополнительную полосу

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Как я познакомился со своей мамой": Wink.ru представляет документальный сериал-путешествие от создателей "Актрис" и "Балета"

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 129
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") представили трейлер и постеры нового 10-серийного документального проекта-путешествия "Как я познакомился со своей мамой" (16+), релиз которого состоялся 24 октября 2023 года в видеосервисе Wink.ru. Зрительская премьера сериала прошла на 33-м Международном кинофестивале "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге в рамках Индустриального дня, посвященного развитию неигрового кино и сериалов в онлайн-кинотеатрах (куратор — Сусанна Альперина).

Трейлер

Постер

В прошлом году "Студия Видеопрокат" ("Балет", "Актрисы", "Псих") объявила о запуске производства оригинального документального контента. Первым проектом направления стал документальный сериал "Большая битва" о смешанных боевых искусствах, шоураннером которого выступил Сергей Бондарчук. Новый документальный сериал "Как я познакомился со своей мамой" шоураннера Нины Гомиашвили и креативного продюсера Алексея Киселёва — эта картина-путешествие, которое расскажет о городах и людях нашей большой страны.

"Удивительная по тонкости повествования, сюжетной линии и красоте пейзажа работа. Если вас интересуют отношения родителей и детей, развивающиеся по классической схеме принятия на фоне фантастической природы страны, то вам сюда. До мурашек!", — делится Нина Гомиашвили, шоураннер сериала.

Этот проект о людях, которые нашли место силы и призвание в сохранении культурной идентичности своих городов. Уникальность сериала — в сочетании идеи, темы и жанра. Сегодня есть большое количество примеров классических тревел-проектов, но "Как я познакомился со своей мамой" совмещает документальный сериал с элементами мокьюментари и роуд-муви, раскрывает истории людей и культурные особенности разных уголков России.

Ведущими проекта стали лауреат премии "ТЭФИ" Маша Шахова и историк, автор популярного телеграм-канала "Парнасский пересмешник" Александр Радаев.

"Само название "Как я познакомился со своей мамой" пришло в голову, когда мы уже были в процессе разработки. Дело в том, что я сам впервые оказался с собственной мамой (Прим. — ведущей Машей Шаховой) на одном проекте, и можно сказать, что мы познакомились друг с другом с профессиональной стороны: я с ней — как с документалистом и интервьюером, а она со мной — как с продюсером. Такая встреча разных возрастов и опыта и есть главная идея нашего проекта — мы знакомим зрителей с разными поколениями и культурами вокруг нас. И, конечно, само название — это вечный поиск отношений между детьми и их родителями, попытка преодолеть конфликт поколений, извечную проблему "родителей и детей", — отмечает Алексей Киселёв, шоураннер, продюсер "Студии Видеопрокат".

Первые два эпизода документального сериала-путешествия "Как я познакомился со своей мамой" уже доступны в видеосервисе Wink.ru (СП "Ростелекома" и НМГ), далее по вторникам будут выходить две новые серии.

О сериале "Как я познакомился со своей мамой" (16+)

Производство: "Студия Видеопрокат", Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Количество серий: 10

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Продюсеры: Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, Александр Косарим, Антон Володькин, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов, Марина Наумова

Режиссер-постановщик: Атана Агрба

Креативный продюсер: Алексей Киселёв

Шоураннер: Нина Гомиашвили

Исполнительный продюсер: Екатерина Полежаева

Линейный продюсер: Ксения Муравецкая, Илья Быков

Ведущие: Маша Шахова, Александр Радаев

Сценарист: Мария Алексеева

Операторы: Николай Корнеенко, Максим Муран

Звукорежиссер: Глеб Беспоясный

Режиссер монтажа: Анастасия Политик

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5