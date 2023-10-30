Tele2 запускает экосистему здоровья с 8 программами для ЗОЖ и красоты

Tele2, российский оператор мобильной связи, и группа компаний BestDoctor разработали новый продукт — "Экосистему здоровья". Это портал, где абонент Tele2 может выбрать одну из восьми программ для заботы о своем здоровье. В каждую программу входят консультация врачей, рекомендации по физическим нагрузкам, рациону питания и целый набор скидок от партнеров — экспертов в области здоровья и красоты. Предложение ориентировано на реальные потребности клиентов Tele2 и уникально на рынке операторов.
Восемь программ "Экосистемы здоровья" включают: "Контроль веса", "Укрепление мышц", "Активный спорт", "Стресс контроль", "Бьюти", "Здоровое сердце", "Интимное здоровье" и "Здоровый ребенок". Оздоровительный курс рассчитан на 45 дней: клиент Tele2 может посетить двух врачей BestDoctor, а третьего — со скидкой 10%, сдать анализы со скидкой 10% и получить набор с персональными предложениями от партнеров.
Услуги консультаций в рамках совместной программы оказывают специалисты BestDoctor различных специальностей: от диетологов до психологов. Если врач не подойдет, абоненты Tele2 всегда могут заменить доктора, чтобы получить максимально полезную и комфортную помощь. Стоимость программ зависит от наполнения и специализации, а цена общего курса обходится клиентам выгоднее, чем самостоятельный поход к каждому врачу по отдельности.
Чтобы воспользоваться предложением, клиентам Tele2 необходимо выбрать подходящую программу на сайте, скачать приложение BestDoctor и активировать промокод, который придет на указанную электронную почту.
Илья Горячев, руководитель направления инновационных финансовых сервисов Tele2:
"С года пандемии мы видим растущее пользование цифровыми медицинскими сервисами со стороны наших абонентов. Вместе с тем клиенты медицинских сервисов в большинстве сценариев пользуются не только одним конкретным сервисом, но и рядом сопутствующих: сдают анализы после посещения врача, делают комплексный чекап перед занятиями спортом, покупают умные устройства для здоровья в период детокса или старта фитнес-активностей. На платформе "Экосистема здоровья" мы собрали релевантные комплексные предложения в соответствии с самыми популярными потребностями для поддержания здорового образа жизни. Мы уже зафиксировали самый высокий спрос на сервисы портала по результатам первых дней его запуска".
Михаил Беляндинов, сооснователь группы компаний BestDoctor:
"Согласно нашим исследованиям, 23% россиян не уделяют должного внимания своему здоровью. BestDoctor и Tele2 объединили усилия, чтобы изменить ситуацию и представление о заботе о здоровье. Теперь благодаря уникальной платформе "Экосистема здоровья" любой пользователь мобильного оператора может получить квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов за несколько минут. Для BestDoctor это еще один пример успешного проекта для повышения лояльности клиентов партнера, цифровизации услуг страхования и медицины".
Ознакомиться с программами и выбрать подходящую можно на сайте b2c.bestdoctor.ru/tele2/.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)