Учеников школы-интерната в Старом Буяне знакомят с востребованными специальностями

Более 15 лет педагоги школы-интерната села Старый Буян успешно применяют в работе с учениками, имеющими ментальные нарушения, модель социально-трудовой адаптации.
Школа-интернат села Старый Буян Самарской области проводит развернутую профориентацинную деятельность для детей с особыми возможностями здоровья — интеллектуальными нарушениями развития. Работа школы в этом направлении представлена в концепции "Куб Навигации" профессионального самоопределения школьников с ментальными нарушениями".
Ключевая идея заключается в тезисе: "От базовых учебных действий — к компетенциям — от компетенции к профессии". Накопленный опыт позволяет школе-интернату выступать в качестве регионального ресурсного центра по сопровождению профессионального самоопределения учащихся с интеллектуальными нарушениями и созданию преемственной системы "школа — колледж — трудоустройство — адаптация в социуме".
Главный акцент школа делает на профориентационной работе, которая проходит по уровням в зависимости от ступеней обучения. На 1 уровне ребята знакомятся с различными сферами производства, профессиями родителей через экскурсии, встречи с интересными людьми, просмотр видеосюжетов и презентаций.
На 2 уровне — "Классе наблюдения", школьники узнают свои возможности, выполняя задания по конкретным профилям трудового обучения, таким как сельское хозяйство, столярное и швейное дело и другим, знакомятся с материалами, инструментами, технологиями, техникой безопасности.
На 3 уровне обучение дополняет курс занятий "Россия — мои горизонты" в рамках федеральной программы "Успех каждого ребенка". На этом этапе проба сил помогает подросткам сознательно подойти к выбору профессии. Продолжается профориентация в рамках онлайн уроков портала "Проектория".
Школа организует экскурсии в учреждения среднего профессионального образования и на предприятия. Психологическое консультирование позволяет ученикам более осознанно подойти к выбору профиля трудового обучения в выпускном классе. На всех уровнях активно вовлекаются в профориентационную деятельность и родители.
"Реализовать особые приемы в профориентации особых детей нам помогают неравнодушные люди, наши социальные партнеры: СРООИ "Интеллект", руководитель Елена Головинская, СГООИК "Ассоциация Десница", председатель Евгений Печерских, АНО Социальный центр "Точка опоры" руководитель Валерий Инназаров, Нотариальная палата Самарской области, президент Галина Николаева, — поясняет директор школы-интерната Надежда Логинова. — При их поддержке ученики принимают участие в мастер-классах и экскурсиях на производство, в уроках правовой грамотности и ежегодных ярмарках вакансий для лиц с ОВЗ и инвалидностью".
В систему профориентационной работы введены инновационные модели "Учитель-навигатор" и "Соучительство". Учитель-навигатор проводит работу с классом и индивидуально готовит лидера для проведения ролевых тренингов среди сверстников на актуальные при трудоустройстве темы.
В конце обучения выпускники сдают экзамен по профильному труду, где показывают сформированные навыки. В соответствии с программой развития школы на 2020–2025 годы в учреждении подготовлена нормативная база для проведения итоговой аттестации.
Ученики школы-интерната села Старый Буян становятся призерами и победителями конкурсов профессионального мастерства "Лучший по профессии". Два года подряд учитель профильного труда Валентина Тарасова готовит победителей регионального чемпионата "Абилимпикс" в компетенции "Ландшафтный дизайн", а в 2023 году педагог дополнительного образования Элла Кузнецова подготовила призера этого чемпионата в компетенции "Бисероплетение".
"Конкретные шаги в профориентации детей этой категории дают результаты: выпускники могут профессионально реализоваться на современном рынке труда рабочих профессий, удерживаться в трудовых коллективах, избегая безработицы, — считает Надежда Логинова. — Они способны стать достойными гражданами большой России".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.