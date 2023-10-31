Учеников школы-интерната в Старом Буяне знакомят с востребованными специальностями

Более 15 лет педагоги школы-интерната села Старый Буян успешно применяют в работе с учениками, имеющими ментальные нарушения, модель социально-трудовой адаптации.

Школа-интернат села Старый Буян Самарской области проводит развернутую профориентацинную деятельность для детей с особыми возможностями здоровья — интеллектуальными нарушениями развития. Работа школы в этом направлении представлена в концепции "Куб Навигации" профессионального самоопределения школьников с ментальными нарушениями".

Ключевая идея заключается в тезисе: "От базовых учебных действий — к компетенциям — от компетенции к профессии". Накопленный опыт позволяет школе-интернату выступать в качестве регионального ресурсного центра по сопровождению профессионального самоопределения учащихся с интеллектуальными нарушениями и созданию преемственной системы "школа — колледж — трудоустройство — адаптация в социуме".

Главный акцент школа делает на профориентационной работе, которая проходит по уровням в зависимости от ступеней обучения. На 1 уровне ребята знакомятся с различными сферами производства, профессиями родителей через экскурсии, встречи с интересными людьми, просмотр видеосюжетов и презентаций.

На 2 уровне — "Классе наблюдения", школьники узнают свои возможности, выполняя задания по конкретным профилям трудового обучения, таким как сельское хозяйство, столярное и швейное дело и другим, знакомятся с материалами, инструментами, технологиями, техникой безопасности.

На 3 уровне обучение дополняет курс занятий "Россия — мои горизонты" в рамках федеральной программы "Успех каждого ребенка". На этом этапе проба сил помогает подросткам сознательно подойти к выбору профессии. Продолжается профориентация в рамках онлайн уроков портала "Проектория".

Школа организует экскурсии в учреждения среднего профессионального образования и на предприятия. Психологическое консультирование позволяет ученикам более осознанно подойти к выбору профиля трудового обучения в выпускном классе. На всех уровнях активно вовлекаются в профориентационную деятельность и родители.

"Реализовать особые приемы в профориентации особых детей нам помогают неравнодушные люди, наши социальные партнеры: СРООИ "Интеллект", руководитель Елена Головинская, СГООИК "Ассоциация Десница", председатель Евгений Печерских, АНО Социальный центр "Точка опоры" руководитель Валерий Инназаров, Нотариальная палата Самарской области, президент Галина Николаева, — поясняет директор школы-интерната Надежда Логинова. — При их поддержке ученики принимают участие в мастер-классах и экскурсиях на производство, в уроках правовой грамотности и ежегодных ярмарках вакансий для лиц с ОВЗ и инвалидностью".

В систему профориентационной работы введены инновационные модели "Учитель-навигатор" и "Соучительство". Учитель-навигатор проводит работу с классом и индивидуально готовит лидера для проведения ролевых тренингов среди сверстников на актуальные при трудоустройстве темы.

В конце обучения выпускники сдают экзамен по профильному труду, где показывают сформированные навыки. В соответствии с программой развития школы на 2020–2025 годы в учреждении подготовлена нормативная база для проведения итоговой аттестации.

Ученики школы-интерната села Старый Буян становятся призерами и победителями конкурсов профессионального мастерства "Лучший по профессии". Два года подряд учитель профильного труда Валентина Тарасова готовит победителей регионального чемпионата "Абилимпикс" в компетенции "Ландшафтный дизайн", а в 2023 году педагог дополнительного образования Элла Кузнецова подготовила призера этого чемпионата в компетенции "Бисероплетение".

"Конкретные шаги в профориентации детей этой категории дают результаты: выпускники могут профессионально реализоваться на современном рынке труда рабочих профессий, удерживаться в трудовых коллективах, избегая безработицы, — считает Надежда Логинова. — Они способны стать достойными гражданами большой России".