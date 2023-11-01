ЕР окажет поддержку участникам СВО и их семьям ко Дню народного единства

Активисты партии проведут различные мероприятия в поддержку военнослужащих и семей участников СВО: патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги и благотворительные акции.

Как сообщает сайт ER.ru, штабы общественной поддержки "Единой России" открыты в 28 регионах, и в преддверии 4 ноября в них стартовала акция "Россия — единая семья". Суть акции в сборе и обмене сувенирными наборами для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов. Все подарки собираются от местных производителей, чтобы отразить региональные особенности и традиции. Так, из штаба общественной поддержки в Ханты-Мансийске в ЛНР и Республику Хакасия отправили наборы с местными сладостями и сувенирами, в том числе с шоколадом с ягелем, ягодным мармеладом и шишками.

На площадках штабов будут проводиться разные мероприятия. Например, будут организованы мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы, "Фестиваль культуры народов России", фотовыставки. Акцент на этих мероприятиях будет сделан на достижениях в регионах и стране за последние годы: от проведения зимних Олимпийских игр до воссоединения Республики Крым и Севастополя, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с большой Россией.

В Московской области в День народного единства активисты будут готовить национальные традиционные блюда. В Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы СВО, в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи.

В Иваново будет организован второй спортивный фестиваль "Кубок мужества и доблести", посвященный памяти участников СВО. Участие в соревнованиях по карате примут 300 юных спортсменов из 11 регионов. Спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки проведут в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях. В Анапе местное отделение "Единой России" поддерживает организацию молодежного фестиваля "Дружба народов" с концертной программой и спортивного фестиваля ГТО "Одна страна — одна команда".

Активисты партии из Краснодарского края отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи и навестят находящихся на лечении бойцов в Новороссийском военном госпитале. Посылки со средствами первой необходимости и одеждой получат и участники СВО в Донецке. Акция пройдет и в других населенных пунктах, таких как Шахтерск, Макеевку, Харцызск, Докучаевск и Снежное.

Волонтеры "Единой России" из Тульской области посетят Левобережный район Мариуполя, шефство над которым взял регион. Тульские активисты с местными молодогвардейцами доставят в школу искусств № 3 Мариуполя мольберты, краски. Волонтеры посетят детский сад, восстановленный строителями из Тулы, передадут воспитанникам сладкие подарки и детские книги на русском языке, собранные в ходе партийной акции "Книги — Донбассу". А также навестят многодетные семьи и передадут им более 100 кг сладостей.

Концерты и поздравления участников СВО пройдут в госпиталях в Москве, Курской и Калининградской областях. Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке.

В Пятигорске активисты "Единой России", "Волонтеры-медики" и неравнодушные жители примут участие в акции "Россия — это мы". На тематических мастер-классах они изготовят сухой душ, сушилки для обуви для участников СВО, распишут для детей с ОВЗ пряники.

"Единая Россия", "Молодая Гвардия" и "Волонтеры Победы" развернут 100-метровый флаг России в Нижегородском кремле. В Дебальцево (ДНР) по партпроекту "Историческая память" состоится флешмоб. Его участники сделают флаг ДНР, который затем преобразится во флаг Российской Федерации. Патриотические флешмобы партия организует в Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях.

На центральных площадях и улицах Херсонской, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Архангельской, Калининградской, Самарской и других областей партийные активисты будут раздавать ленточки-триколор и рассказывать об истории праздника. В Брянке (ЛНР) и Луганске активисты "Единой России" высадят почти 200 деревьев.

В Самаре активисты и волонтеры регионального отделения партии устроят экскурсии в Парк Дружбы народов для детей из семей военнослужащих. Об этом рассказывает заместитель руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России", координатор волонтерского центра партии в Самарской области Антон Родионов: "Как и в прошлом году, активисты и волонтеры партии организуют экскурсии в Парк Дружбы народов для детей из семей военнослужащих-участников СВО. Участники экскурсии посетят 10 национальных подворий этносов, проживающих на территории Самарской области, на каждом из них ребята смогут познакомиться с обычаями и традициями разных народностей, узнать о национальных костюмах и народных промыслах.

Кроме того, в школе военного городка поселка Рощинский, где обучаются дети из семей военнослужащих, пройдет квиз, посвященный российской истории и государственности. Наши волонтеры расскажут о Конституции РФ и ее грядущем 30-летии. Победителей квиза ждут памятные подарки, а все участники получат на память ленты-триколор. И еще в Самаре 4 ноября волонтеры и депутаты от "Единой России" станут участниками VII ежегодного легкоатлетического забега "В беге мы едины". Всего на территории региона запланировано более сотни мероприятий накануне праздника и непосредственно в этот день".