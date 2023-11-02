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"Фотохроника — история — мы": в преддверии Парада Памяти юным самарцам расскажут о работе военкоров в годы Великой Отечественной войны

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 ноября 2023 года в 13:00 в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской (Самара, ул. Маяковского, 19) состоится встреча с сыном военного фотокорреспондента Николая Финикова Львом Николаевичем Финиковым "Фотохроника — история — мы. Воспоминания о работе военкоров в годы Великой Отечественной войны" (12+).

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Уроженец Самарской области Николай Федорович Фиников, чье 115-летие со дня рождения мы празднуем в этом году, до начала Великой Отечественной войны работал в газете Приволжского военного округа "Красноармеец", позже переименованной в "Боевой натиск". Вместе с другими сотрудниками редакции газеты он ушел на фронт 24 июня 1941 года и рука об руку со своими боевыми товарищами-военкорами прошёл всю войну, запечатлевая на своих фотоснимках правду о боях и потерях, лишениях и победах. Эта правда о великой войне — и есть наша история, а значит — и мы сегодняшние", - сообщают организаторы.

Коллеги, солдаты и офицеры называли Николая Финикова фотолетописцем армии. Его "оружием" стал фотоаппарат, снимавший поистине "золотые" кадры мировой истории. Только об этом, и уж тем более о том, что совершает подвиг, Николай в то время не думал, "главное, чтоб в номер материал успел ты передать". Газетчики поднимали в сердцах воинов непримиримый дух борьбы с врагами, зажигали огонь святой ненависти к фашистским захватчикам, вселяли в душу каждого солдата глубокую веру в победу.

Сын единственного куйбышевского фотокорреспондента, прошедшего всю войну — от ее первого дня до полной победы над врагом, Лев Николаевич Фиников расскажет об исторических событиях, в которых участвовал отец, о военном прошлом страны и о работе над созданием альбома "Фотохроники войны и мира", куда вошли более 250 уникальных фотоснимков. При этом каждый снимок сопровождается авторским описанием. Благодаря изданию альбома, который по праву можно назвать памятником духовной культуры, читатели смогут увидеть уникальные военные снимки тех лет, а участники встречи с Л. Н. Финиковым услышат редкие воспоминания о работе военкоров в годы Великой Отечественной войны.

Стоит напомнить, в ходе торжественной церемонии награждения победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России "Золотое перо губернии" в 2020 году, глава региона Дмитрий Азаров вручил подарок Льву Финикову — большой праздничный календарь с фотоработами его отца Николая Федоровича Финикова вместе с оригинальными подписями автора, созданный при поддержке правительства Самарской области и посвященный 75-й годовщине Великой Победы. Военные снимки тех лет тогда смогли увидеть тысячи жители Самарской области и на выставке, посвященной этому знаменательному событию. Уникальное издание пополнило библиотеки городских округов и муниципальных районов области.

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