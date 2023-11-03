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Волонтеры "Единой России" привели в порядок захоронения героев труда в пос. Волжский

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Историческая память - не на словах, а на деле. Активисты "Молодой Гвардии" поддержали добрую инициативу, откликнулись на просьбу жителей Красноярского района и провели уборку на старинном кладбище.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Итог коллективной работы - три КамАЗа мусора. За день 12 волонтеров и активистов МГЕР привели в порядок старинное кладбище в пос. Волжский. Кладбище давно закрыто для захоронений, некоторое время оно даже значилось в реестре объектов культурного наследия Самарской области. Но за давностью лет обветшала ограда, территория заросла деревьями, посетители жаловались на самую большую проблему - бытовой мусор.

"Мы неоднократно поднимали вопрос о благоустройстве кладбища, как могли поддерживали порядок сами, - рассказывает старожил поселка, заслуженный учитель РФ Вера Шувалова. - От имени жителей написала обращение к нашему депутату областной думы Михаилу Смирнову с просьбой организовать масштабную уборку территории. И вот сегодня мы видим результат, который нас радует. Сами, конечно, мы не осилили бы такого объема работы".

В добром начинании депутата фракции "Единая Россия" Михаила Смирнова поддержали активисты - молодогвардейцы из Самары и Красноярского района.

Ребята вырубили сухостой, ликвидировали свалки, которые стихийно росли здесь долгое время. Особое внимание волонтеры уделили знаковым захоронениям: на этом кладбище покоятся уважаемые люди поселка, в том числе Герой Социалистического Труда В.И.Кряжимский и полный кавалер Ордена Славы А.Н.Цыбарев.

"Мне этот день запомнится прежде всего ощущением того, что рядом со мной надежные друзья, мы понимаем друг друга и знаем, что вместе делаем что-то важное. Вот навели здесь чистоту, и на душе стало сразу легче, как-то радостно", - поделилась пережитым Елизавета Алиева, активист "Молодой Гвардии Единой России" Промышленного района Самары.

В рамках партийного проекта "Историческая память" волонтеры и активисты весной и осенью проверяют состояние воинских мемориалов и захоронений, определяют, что необходимо сделать, чтобы привести их в порядок, чтобы память о героях страны, а также людях, чьи имена вошли в историю Самарской области, продолжала жить.

"Историческую память лучше всего сохранять не на словах, а на деле, - уверен депутат СГД Михаил Смирнов. - Хорошо, что наша молодежь это понимает и простыми, но очень важными поступками показывает уважительное отношение к людям, к истории Самарской области и России в целом".

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