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В Самаре волонтеры "Единой России" организовали экскурсии в Парк дружбы народов для семей участников СВО К Дню народного единства специальный гуманитарный груз доставлен из Самарской области в Снежное "Единая Россия" организует мероприятия к Дню народного единства по всей стране Андрей Турчак представил президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации В Самаре стартовал второй сезон "Школы молодого политика"

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В Самаре волонтеры "Единой России" организовали экскурсии в Парк дружбы народов для семей участников СВО

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День народного единства волонтеры реготделения партии "Единая Россия" организовали экскурсии в Парк дружбы народов для семей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба реготделения "ЕР".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Как жили народы Поволжья в те времена, когда не было интернета и даже машин? Узнать об этом смогли дети и взрослые из семей военнослужащих-участников СВО на экскурсии в Этнопарк Дружбы Народов. Такое познавательное мероприятие придумали и воплотили в жизни волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии".

На территории парка — настоящее народное единство: 20 уникальных домов-подворий в национальном стиле с различными хозяйственными постройками: амбаром, конюшней, мельницей, пивоварней, кузницей, пасекой, колодцем или баней. Кстати, построены они из тех же материалов, что и сотни лет назад.

Внутри каждого дома гостей ожидает гид — хозяин или хозяйка, который рассказывает об особенностях культуры, национальных традициях и отвечает на вопросы. Осетинский, немецкий, еврейский, мордовский, карельский, казахский — каждый дом представляет срез истории, культуры, обычаев. Можно даже потрогать некоторые национальные наряды и утварь, узнать, что ели на завтрак или на кого охотились жители Самарской губернии 200 лет назад.

"Все очень интересно и познавательно. Мы особенно впечатлились татарским домом. Экскурсовод рассказала об особенностях языка и религии, и даже прочитала нам немного из Корана. Мы узнали, что татарские усадьбы были поделены на две половины: передний двор — ишек алды, где расположено жилье, сарай и амбар, и задний двор — с огородом и баней. А печь ставилась так, чтобы разделить мужскую и женскую половины дома, кухонную и гостевую", — рассказала участника экскурсии Екатерина.

Взрослые с интересом рассматривали и изучали интерьеры и архитектуру национальных подворий, а дети — игрушки и народные костюмы. А ещё ребят ждали сладости и подарки с партийной символикой.

"Такое мероприятие показывает юным посетителям насколько разнообразна Россия и как много национальностей проживает в ней. Важно узнавать историю других народов знакомиться с ней, а самое главное — жить в мире и согласии друг с другом", — уверен волонтер "Единой России", руководитель местного штаба "Молодой Гвардии" Куйбышевского района Самары Арсений Ганин.

Напомним, что в прошлом году Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" в День народного единства организовало для детей из семей участников СВО цикл экскурсий в Этнопарк Дружбы народов. Ребята приезжали вместе с родственниками: с мамами, бабушками и дедушками. Экскурсии посетили более 1,5 тысяч человек со всей губернии.

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