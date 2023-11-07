В Самаре начался традиционный Парад Памяти

Во вторник, 7 ноября, в 12:00 на площади имени Куйбышева в Самаре начался Парад Памяти - самый масштабный всероссийский патриотический проект. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

81 год назад парад стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории, продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество советского народа перед лицом тяжелейших испытаний.

Впервые Парад Памяти был проведен в Самаре в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова, который в те годы работал в должности главы областной столицы, ветеранских, общественных и молодежных объединений. С каждым годом география участников Парада расширяется.

За 12 лет участниками Парада Памяти стали представители 27 регионов РФ, 25 стран мира, более чем 150 общественных организаций, более 200 учреждений культуры и промышленных предприятий, свыше 1000 образовательных учреждений.

Нынешний Парад Памяти пройдет в Самаре в 13-й раз. Его будет транслировать самарский стенд международной выставки "Россия" на ВДНХ. Кроме того, площадки для просмотра будут организованы во всех образовательных организациях Самарской области.

Тема нынешнего Парада Памяти - "Герои и подвиги". Причем в понятие "герои" включаются участники не только Великой Отечественной войны, но и специальной военной операции. Всего в парадном прохождении будет задействовано около 7 тыс. человек: парадные расчеты силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военных и военно-морских училищ, юнармейских классов из всех регионов Приволжского федерального округа, города Снежное Донецкой народной республики, впервые будет участвовать парадный расчет из Бреста Республики Беларусь.

Также планируется пригласить военнослужащих, которые уже участвовали в Параде Памяти в 2022 г. и буквально оттуда уходили на боевое слаживание, а затем на специальную военную операцию. Многие из них вернулись с СВО с наградами.

По сложившейся традиции, парад начался с исторической части. На площадь имени Куйбышева прибыл командующий парадом генерал-майор Александр Протченко. Он объявил начало торжественного мероприятия и поздравил участников с участием в Параде Памяти.

К гостям и участникам обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Дорогие земляки, участники парада, уважаемые гости! - обратился губернатор к собравшимся. - Сегодня годовщина особенного, памятного для нас, события. Это день, который стал символом мужества, единства и твердости духа нашего народа перед лицом смертельной опасности. Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве сыграл особую роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой и, в целом, в ходе Великой Отечественной войны".

Дмитрий Азаров напомнил: в самые трудные месяцы войны парад продемонстрировал всему миру несокрушимую мощь Красной Армии, основанную на беззаветной любви к Родине, гранитной твердости характера, в яром неприятии нацизма. В тот день 1941 года именно парад запасной столицы в Куйбышеве был самым масштабным в стране. В нем участвовало в общей сложности более 200 тысяч человек. Это и военнослужащие, которые прямо с площади отправлялись на фронт, и работники предприятий, которые обеспечивали победу в тылу, приближая ее у заводских станков.

"Куйбышевский парад произвел ошеломляющее впечатление на дипломатов зарубежных стран, которых враг уверял, что Красная Армия вот-вот будет разбита. Однако масштаб, мощь нашего парада и, главное, настрой наших земляков изменили намерения Японии и Турции присоединиться к фашистской Германии и выступить против Советского Союза. Парад в Куйбышеве вдохновил миллионы людей на борьбу с жестоким врагом, в самый трудный час придал им сил для защиты Отечества", - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил: сегодня история вновь испытывает страну на прочность. Спустя восемь десятилетий российские воины вновь защищают Родину от нацизма, поднявшего голову у самых границ России. Наши герои борются с тем же врагом и на тех же территориях, которые освобождали их деды и прадеды 80 лет назад.

"Все мы - потомки солдат Великой Отечественной. В каждой семье есть свои герои. И потому тема парада - "Герои и подвиги" - живо откликается в сердце каждого из нас. И так же, как и много лет назад, всех нас объединяет стремление сделать все для победы, - сказал Дмитрий Азаров. - Дорогие земляки, сегодня на каждом из нас лежит особая ответственность. Фронт пролегает не только за тысячи километров - он пролегает и здесь, через каждого из нас. Не получая результатов на полях сражений, враг стремится сломить нас изнутри, разрушить нашу веру и единство. Не гнушается самыми грязными методами, пытаясь ослабить нашу экономику, отменить культуру, посеять рознь между народами, завладеть умами наших детей, подчинить их своему порядку, своим фальшивым ценностям. И потому сегодня особенно важно сохранять народное единство. Как сказал наш верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, только единство делает нас сильными и непобедимыми. Это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все это чувствуют и понимают и умом, и душой, и сердцем".

После парада на площади будут работать тематические музейные площадки, выставка "Герои и подвиги" Российского военно-исторического общества, полевой музей Центрального военного округа, посвященный истории легендарного военного парада 7 ноября 1941 года в запасной столице Куйбышеве и работе Приволжского военного округа в годы войны, выставка исторической техники, полевая кухня, состоится патриотический концерт Государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки".

7 ноября после парадного марша в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" (г. Самара, ул. Красноармейская, 131) жители и гости областной столицы смогут стать участниками Всероссийской молодежной акции "Наши Семейные книги памяти". Начало в 14:00.

С полной программой Парада Памяти можно ознакомиться здесь.