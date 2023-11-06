Стала известна полная программа Парада Памяти на 7 ноября

Во вторник, 7 ноября, состоятся основные патриотические события в рамках Международного патриотического проекта "Парад Памяти", посвященного военному параду 7 ноября 1941 г. в запасной столице Куйбышеве.

Мероприятия стартуют в музее Боевой славы "Памяти Парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве" в МБОУ "Лицей "Технический" им. С.П.Королева" в Самаре (ул. Рабочая, 19), где состоится встреча почетных гостей и участников Парада Памяти с ветеранами и представителями ветеранских общественных организаций, участниками специальной военной операции. Начало мероприятия - в 9:30.

В 11:00 в Доме Офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7) состоится торжественная церемония открытия памятной доски дирижеру военного оркестра парада 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве (Самаре) и 24 июня 1945 г. на Параде Победителей на Красной площади в Москве, инспектору военных оркестров РККА, педагогу, композитору, родоначальнику военно-оркестровой службы страны, автору военных маршей, генерал-майору С.А.Чернецкому. В открытии примут участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. Также в открытии доски примет участие Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, основателем и художественным руководителем которого являлся Семен Чернецкий.

В 11:30 на площади имени Куйбышева пройдет торжественная церемония открытия Всероссийской фотовыставки "Герои и подвиги" Российского военно-исторического общества, рассказывающей о героях Советского Союза и Российской Федерации, участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции, включая жителей Самарской области.

В 11:45 состоится церемония возложения цветов к памятному знаку "Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве". В церемонии примут участие представители 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, силовых ведомств, ветеранских общественных организаций, законодательной и исполнительной власти, руководители промышленных предприятий, образовательных учреждений, почетные гости из регионов РФ.

Главным событием 7 ноября в 12:00 станет Парад Памяти - парадное прохождение по площади имени Куйбышева 125 парадных расчетов подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также Республики Дагестан и Донецкой Народной Республики. В рамках парада состоится конкурс лучших парадных расчетов регионов Российской Федерации.

Вход на мероприятие свободный. Высококачественную трансляцию парада осуществят творческая бригада и передвижная телевизионная станция ГТРК "Самара". Парад с площади имени Куйбышева можно смотреть в прямом эфире 7 ноября в 12:00 на федеральной мультимедийной платформе "Смотрим"; на телеканалах "Россия-24" и "Самара-24"; на страницах ГТРК "Самара" видеохостингов YouTube и RuTube и социальных сетей VK и OK; в Telegram-канале ГТРК "Самара"; на сайте tvsamara.ru, а также на ресурсах правительства и ведущих средств массовой информации Самарской области.

В 14:00 в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" (ТЦ "ГудОК", ул. Красноармейская, 131) состоится Всероссийская молодежная акция "Наши Семейные книги памяти".

В 15:00 в Доме Офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7) состоится церемония торжественного награждения лучших парадных расчетов регионов Российской Федерации и победителей специальных патриотических конкурсов в рамках проекта "Парад Памяти". В торжественном награждении примут участие заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, председатель организационного комитета Международного патриотического проекта "Парад Памяти" Александр Фетисов, представители Союза генералов Самары.

В 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича (пл. Куйбышева, 1) состоится Концерт Центрального оркестра Министерства обороны РФ.

7 ноября

09:30 - 10:30 Встреча с ветеранами и представителями ветеранских общественных организаций, участниками специальной военной операции и членами их семей в музее "Памяти Парада 7 ноября 1941 года" (МБОУ Лицей "Технический", музей, 3 этаж, каб. 59).

11:00 - 11:30 Торжественная церемония открытия памятной доски дирижеру военного оркестра парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве (Самаре) и 24 июня 1945 года на Параде Победителей на Красной площади в Москве, инспектору военных оркестров РККА, педагогу, композитору, автору военных маршей, генерал-майору С.А.Чернецкому. Самара, ул. Шостаковича, 7 (Дом Офицеров Самарского гарнизона).

11:30 -11:45 Торжественная церемония открытия фотовыставки Российского военно-исторического общества "Герои и подвиги". Самара, пл. Куйбышева.

11:45 -11:55 Церемония возложения цветов к памятному знаку "Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве". Самара, площадь Куйбышева.

12:00 - 13:30 Парад Памяти. Прохождение по площади имени Куйбышева парадных расчетов военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов Российской Федерации. Самара, площадь имени Куйбышева.

14:00-14:15 Всероссийская молодежная акция "Наши семейные книги памяти". Самара, ул. Красноармейская, 131 (Мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история").

15:00 - 17:30 Церемония торжественного награждения лучших парадных расчетов регионов Российской Федерации и победителей специальных патриотических конкурсов в рамках проекта "Парад Памяти". Самара, ул. Шостаковича, 7 (Дом Офицеров Самарского гарнизона).

18:00 - 20:00 Концерт Центрального оркестра Министерства обороны Российской Федерации в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича. Самара, площадь имени Куйбышева.