Активисты "Женского движения Единой России" организовали концерт для пациентов Самарского госпиталя

Накануне Дня народного единства энтузиастки "Женского движения ЕР" организовали поздравления военнослужащих, находящихся на лечении в военных госпиталях. С подарками и праздничным концертом женщины приехали навестить пациентов Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн имени О. Г. Яковлева.

Яблоки — для здоровья, песня — для души. Члены общественного совета "Женского движения ЕР" привезли пациентам самарского госпиталя собственными руками сделанное яблочное варенье.

С участниками СВО и ветеранами встретились Светлана Парамонова, координатор волонтёрского движения ZОV Ирина Суфиджанова, депутат из Сызрани Мария Етриванова и координатор партпроекта Светлана Макушева.

"Мы всеми силами стараемся поддержать наших мужественных защитников", — рассказала координатор партпроекта "Женское движение Единой России" в регионе, депутат Думы городского округа Самара Светлана Макушева.

Праздничное настроение поддержали вокальный ансамбль юных исполнителей "Пудра" из самарской гимназии "Перспектива", Михаил Занкин, Злата Персиянцева и солистка народного коллектива академического пения "Ноктюрн" Марина Шердяева.

"День народного единства — праздник героической освободительной борьбы русского народа, без которой дальнейшее развитие нашего государства было бы невозможным. Я и мои воспитанники пришли сюда с особым чувством — хочется поддержать наших военнослужащих, подарить им хорошее настроение и пожелать скорейшего выздоровления", — поделилась Марина Шердяева.