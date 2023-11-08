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ЕР и "Защитники Отечества" заявили о расширении поддержки участников спецоперации

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопросы взаимодействия "Единой России" и фонда "Защитники Отечества" обсудили в ходе рабочей встречи секретарь Генсовета партии, глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда Анна Цивилева.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как сообщает сайт ER.ru, Андрей Турчак отметил значимость ресурса фонда при согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами. По его словам, сегодня идет работа над предоставлением военнослужащим бесплатного доступа к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

Как сообщил представитель рабочей группы по СВО, первый замруководителя думской фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин, особую актуальность сейчас имеют законопроекты о госстраховании добровольцев, о сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, о жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации.

"Инициатива касается сотрудников МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошел первое чтение, и теперь мы ждем поправок от правительства. По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы еще не вышли, хотя одобрение комитета уже есть", — отметил он.

Также Андрей Турчак сообщил, что группа по СВО работает и над вопросами реабилитации и протезирования: "С последним много сложностей, которые требуют ручного подхода к их преодолению. Например, это вопросы разработки и лицензирования протезов и абилитации. Это важный вопрос, которым занимается чуть ли не 20 разных структур, но есть трудности в согласовании всех требуемых действий, то есть пока не без бюрократии".

По словам Анны Цивилевой, услуги по реабилитации, абилитации, протезированию должны стать взаимосвязанными: "При протезировании стоит учитывать как индивидуальные особенности, так и обязательные элементы медицинской реабилитации. При этом нужно разработать стандарты, где будут закреплены перечень и объем медицинской помощи при протезировании".

Во главе рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента, — первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре Андрей Турчак в докладе президенту представил итоги работы группы и новые инициативы по поддержке участников спецоперации. Например, есть предложения предоставить бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно), предоставление права членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства и т. д.

Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" был подписан президентом 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая, приступили к работе 1 июня. Набсовет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Андрей Турчак входит в состав наблюдательного совета и возглавляет в нем рабочую группу по законотворчеству.

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