Ночью в Самарской области прогнозируется сильный дождь и ветер

Ночью и днем 10 ноября в Самарской области местами ожидается усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
Также ночью прогнозируется сильный дождь, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС". Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и днем 10 ноября в Самарской области местами ожидается усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
Также ночью прогнозируется сильный дождь, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС". Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻