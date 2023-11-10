Ольга Сорокина на полях FINOPOLIS 2023 рассказала о потенциале использования цифрового профиля в страховании

Страховой Дом ВСК стал первым страховщиком, принявшим участие в пилотном проекте "Цифрового профиля" юридических лиц на площадке Ассоциации ФинТех. Ранее компания участвовала в тестировании аналогичного сервиса для обычных граждан. ВСК постепенно внедряет цифровой профиль во внутренние процессы компании, а также формирует свои предложения по развитию проекта для масштабирования в страховой отрасли. Об этом заявила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках круглого стола FINOPOLIS 2023 "Цифровой профиль: настоящее и будущее".

По оценкам Страхового Дома ВСК, на площадке Ассоциации ФинТех была существенно расширена область применения цифрового профиля (ЦП) в страховании. Сейчас нормативная база позволяет использовать сервис для оформления полисов, внесения изменений в договоры, в процессе урегулирования страхового случая, а также при работе с потенциальными агентами и сотрудниками.

Однако существует ряд барьеров, мешающих более эффективно использовать цифровой профиль в страховой отрасли. Например, в ВСК предложили отказаться от бумажных копий документов при использовании сведений из цифрового профиля. Решение по данной инициативе может быть принято Банком России уже до конца этого года.

Одним из основных направлений использования ЦП является автострахование. Электронный ПТС сейчас оформляется при покупке любого нового авто, однако, в цифровом профиле эти данные отсутствуют. Над данной задачей сейчас работают участники проекта. В Минцифры также поддержали реализацию ряда подобных инициатив до конца года, например — интеграцию с Росреестром.

Не так давно у россиян появилась возможность предъявлять водительские права и СТС в виде QR-кода. В ВСК предложили интегрировать данный сервис и в мобильные приложения страховых компаний через цифровой профиль физического лица. Сейчас данная инициатива находится в процессе обсуждения с МВД.

Областью широкого применения ЦП может стать и сектор здравоохранения. Сейчас каналами коммуникации между врачом и пациентом часто выступают электронная почта или мессенджеры. Если в цифровой профиль будут загружаться медицинские сведения из ЕГИСЗ, то с точки зрения защиты персональных данных подобное нововведение может стать более безопасным и надежным.

Применение цифрового профиля юридических лиц в страховании позволит оптимизировать клиентский путь, сократить SLA обслуживания, снизить операционные риски, а также внутренние издержки страховщика. Например, новация позволит отказаться от внешних платных источников данных, улучшить точность тарификации, более эффективно оценивать риски мошенничества и т. д.

"В отличие от банковских продуктов страховые программы не требуют идентификации при онлайн-оформлении, поэтому использование цифрового профиля для наших клиентов — это вопрос исключительно удобства. Сервис позволит значительно оптимизировать цифровой клиентский путь, увеличить скорость оформления документов, упростить этот процесс. Развитие подобных сервисов невозможно без законодательных изменений, а также активного взаимодействия игроков рынка и отраслевых объединений. Если раньше у нас была возможность использовать цифровой профиль только при заключении договора страхования, то сейчас на площадке Ассоциации ФинТех удалось расширить функционал платформы. Сейчас открытым остается вопрос сроков обновления данных в цифровом профиле для того, чтобы сервис содержал только актуальные сведения. Эту проблему также планируем решить на площадке АФТ", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.