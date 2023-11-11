В Зубчаниновке 24 спасателя ликвидировали пожар в частном доме

В пятницу, 10 ноября, около 20:55 произошел пожар на ул. Кустанайской в п. Зубчаниновка в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в частном доме на площади 10 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 24 человека, в том числе четыре звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 21:25. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.