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Народное голосование на конкурсе "Лучший дом. Лучший двор" продолжается

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 30 ноября успейте проголосовать за наших активных земляков-участников конкурса лучших практик управления МКД.

Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами стартовал в рамках проекта "Жители МКД" партии "Единая Россия" на сайте. От 63-его региона участвуют в конкурсе 312 заявок в  номинациях: "Самый энергоэффективный дом", "Самый дружный дом",  "Лучший дом", "Лучший подъезд".

Активные жители МКД, председатели ТСЖ и ТОС из Самары, Отрадного, Октябрьска и Сызрани проявили наибольшую активность, не только участвуя в конкурсе, но и голосуя за земляков. Народное голосование завершится 30 ноября, подведение итогов начнется в декабре. Параллельно жюри конкурса определяет лучший регион по участие в конкурсе в федеральном округе. Победителей определят 8 декабря.

"В конкурсе принимают участие ТСЖ, советы МКД, ТОСы, есть просто активные собственники жилья, которые уверены, что их дом — самый лучший, а подъезд — самый дружный. Меньше всего заявок в номинации "Самый энергоэффективный дом", но радует, что большинство жителей находят общий язык со своими   управляющими компаниями и сделали свои МКД  "домами образцового содержания". Найти самых талантливых и показать лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами — задача, которую поставили перед собой организаторы конкурса. В Самарской области такие примеры тоже есть", — отметила координатор проекта "Жители МКД" партии "Единая Россия" в Самарской области Виктория Каткова.

Напомним, что по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок на конкурс "Лучший дом. Лучший двор".

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Последние комментарии

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Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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