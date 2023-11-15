В Самаре пройдет книжный фестиваль "Букнокль"

Букноль — фестиваль независимых издательств, который пройдет с 25 по 26 ноября в Центре современной культуры "Нулевая комната" (ул. Ленинградская, 77) и музей-студия Letterhaus (Алексея Толстого, 19), сообщают организаторы (16+).

На книжной ярмарке вы познакомитесь с книжными новинками по современному искусству, прозе и поэзии, академической литературой, автофикшн и детскими книгами от издательств V–A–C Press, Ad Marginem, Музея "Гараж", Ивана Лимбаха, А+А, No Kidding Press, SOYAPRESS и других.

В рамках фестиваля пройдут лекции и презентации книг, мастер-классы по высокой печати, а также открытие выставки самиздатных работ коллектива KOLXOZ (Прага/ Тирасполь).

Время работы фестиваля: с 12:00 до 20:00. Вход на оба дня фестиваля — 100 ₽ с репостом афиши / 200 ₽ — без. Нужна регистрация. Ее можно пройти по ссылке.