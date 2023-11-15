В Самаре состоится семинар по применению интеграционной платформы "Интегра 4D-Планета Земля"

Семинар на тему "Применение интеграционной платформы "Интегра 4D-Планета Земля" для создания единой системы комплексной безопасности" пройдет 7 декабря в 12:00 в конференц-зале Realliance Samara Hotel по адресу: г. Самара, Ново-Садовая, 162В.

На семинаре будут продемонстрированы возможности применения интеграционной платформы, не имеющей аналогов в мире, для цифровизации предприятий различных сфер и отраслей. Спикером выступит Заслуженный изобретатель РФ и генеральный директор ЗАО "ИНТЕГРА-С" Владимир Куделькин.

Консорциум "Интегра-С" с 1996 года является российским разработчиком цифровых интеллектуальных систем безопасности, мониторинга и управления объектами. За 27 лет системами компании оснащены более 3000 объектов, в том числе объекты государственной важности (Крымский мост, АПК "Безопасный город" г. Новомосковск, АПК "Безопасный город" г. Самара, объекты РЖД, Морречфлота, Росавтодора, предприятия ТЭК, Олимпийские объекты и другие).

ЗАО "ИНТЕГРА-С" разработало уникальную интеграционную платформу на основе геоинформационной системы 4D ГИС (Патент на изобретение № 2667793). Система является интеграционной платформой для всех существующих и вновь строящихся информационно-технических систем, создавая виртуальный 4D мир с дополненной реальностью, где все наблюдаемые объекты и видеоизображение имеют привязку к реальным географическим координатам и времени (Патент на изобретение № 2602389).

Программно-аппаратные комплексы марки "Интегра-С" зарекомендовали свою надежность и стабильность работы. За годы работы Консорциум получил более трёхсот наград, дипломов и медалей. "Интегра-С" предлагает сотрудничество в сфере внедрения систем комплексной безопасности и управления, а также помощь в оценке и проработке мероприятий по переходу на российское программное обеспечение.

Интерфейс платформы, реализованный на одном из объектов Самарской области

На семинаре будут рассмотрены актуальные темы, среди которых:

Уникальная интеграционная платформа "Интегра 4D-Планета Земля" — решение по построению цифровых двойников объектов, Умного и Безопасного города, систем отраслевого и территориального управления;

Комплексная система безопасности объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса (ТЭК);

Система видеонаблюдения и нейросетевой видеоаналитики;

Оснащение объектов транспортной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969;

Система защиты (обнаружения и радиоэлектронной борьбы) от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры;

Обучение сотрудников предприятий специалистами "Интегра-С" с последующей сертификацией.

Участие в семинаре — бесплатное! Для регистрации на семинар необходимо отправить на электронный адрес reznikov.aa@integra-s.com данные: ФИО, должность, название организации, контактный телефон, e-mail.