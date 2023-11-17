Школьники Самарской области получили свои паспорта в торжественной обстановке

16 ноября 2023 года в историческом парке "Россия — Моя история" состоялась торжественная церемония вручения паспортов. Мероприятие проходило в рамках всероссийского проекта "Мы — граждане России". Около 50 четырнадцатилетних подростков впервые получили самый важный документ гражданина Российской Федерации.

В этот значимый и торжественный момент в жизни ребят от лица Правительства Самарской области участников церемонии поприветствовал министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

"Хорошо помню момент, когда я получал свой первый паспорт: через маленькое окошко в УФМС. Совсем другими эмоциями делились мои родители. Свой первый документ гражданина Советского Союза они получали в строю пионерской организации. Сегодня вам в торжественной обстановке вручат первый Российский паспорт, который во много определит ваше будущее. С этого момента вы приобретаете права и обязанности гражданина Российской Федерации. Ребята, чтите и уважайте нашу Родину, будьте прилежными, старательно учитесь и стремитесь достигать новых вершин", — поделился министр.

На церемонии школьники исполнили гимн России и принесли клятву верности Родине.

Паспорта юным гражданам вручили министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Кристина Гнатюк и председатель "Самарского Союза Молодежи" — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области Софьина Анастасия.

Вместе с паспортами ребята получили обложку на паспорт и брендированную продукцию Движения Первых.

"В четырнадцать лет ребята получают самый важный документ в своей жизни — паспорт, для них это важный шаг во взрослую жизнь. И сейчас, благодаря нашему движению детей и молодёжи, молодые люди могут получить паспорта в торжественной обстановке. Я желаю ребятам быть достойными гражданами России, честными и ответственными людьми, добросовестно учиться и работать на благо нашей Родины", — прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение Первых".

Напомним, что Всероссийская программа Движения Первых "Мы — граждане России!", реализуемая при поддержке Министерства внутренних дел РФ, стартовала в этом году в День космонавтики. До конца года свои первые паспорта в торжественной обстановке получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны России.

Организатором мероприятия является "Движение Первых". Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, заполнить анкету и верифицировать свой профиль.