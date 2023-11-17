Школьники Самарской области получили свои паспорта в торжественной обстановке

16 ноября 2023 года в историческом парке "Россия — Моя история" состоялась торжественная церемония вручения паспортов. Мероприятие проходило в рамках всероссийского проекта "Мы — граждане России". Около 50 четырнадцатилетних подростков впервые получили самый важный документ гражданина Российской Федерации.
В этот значимый и торжественный момент в жизни ребят от лица Правительства Самарской области участников церемонии поприветствовал министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.
"Хорошо помню момент, когда я получал свой первый паспорт: через маленькое окошко в УФМС. Совсем другими эмоциями делились мои родители. Свой первый документ гражданина Советского Союза они получали в строю пионерской организации. Сегодня вам в торжественной обстановке вручат первый Российский паспорт, который во много определит ваше будущее. С этого момента вы приобретаете права и обязанности гражданина Российской Федерации. Ребята, чтите и уважайте нашу Родину, будьте прилежными, старательно учитесь и стремитесь достигать новых вершин", — поделился министр.
На церемонии школьники исполнили гимн России и принесли клятву верности Родине.
Паспорта юным гражданам вручили министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Кристина Гнатюк и председатель "Самарского Союза Молодежи" — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области Софьина Анастасия.
Вместе с паспортами ребята получили обложку на паспорт и брендированную продукцию Движения Первых.
"В четырнадцать лет ребята получают самый важный документ в своей жизни — паспорт, для них это важный шаг во взрослую жизнь. И сейчас, благодаря нашему движению детей и молодёжи, молодые люди могут получить паспорта в торжественной обстановке. Я желаю ребятам быть достойными гражданами России, честными и ответственными людьми, добросовестно учиться и работать на благо нашей Родины", — прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение Первых".
Напомним, что Всероссийская программа Движения Первых "Мы — граждане России!", реализуемая при поддержке Министерства внутренних дел РФ, стартовала в этом году в День космонавтики. До конца года свои первые паспорта в торжественной обстановке получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны России.
Организатором мероприятия является "Движение Первых". Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, заполнить анкету и верифицировать свой профиль.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.