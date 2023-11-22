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Дмитрий Азаров назначил министром экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров назначил на должность министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова. Напомним, к команде правительства Самарской области он присоединился в октябре 2018 года. Несмотря на многочисленные вызовы, экономика губернии все это время стабильно развивается.

Фото: Светлана Осьмачкина

Так, Самарская область третий год подряд входит в первую десятку субъектов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, которое ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив. Еще в 2017 году регион занимал лишь 65 место. Важно отметить, что за последние годы благодаря усилиям Дмитрия Азарова и его команды в экономику области привлечено 1,9 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Реализовано 114 инвестиционных проектов.

"Устойчивая экономика — это фундамент стабильного социально-экономического развития региона в целом. Несмотря на непростые условия, мы ежегодно выполняем все взятые на себя социальные обязательства, — отметил Дмитрий Азаров. — В экономике чудес не бывает — это следствие продуманных системных решений, принятых нами в предыдущие годы и адаптируемых к динамично меняющимся условиям".

Во время двусторонней встречи с губернатором, Дмитрий Богданов отметил, что инвестиционные площадки, созданные в Самарской области, успешно развиваются. Например, Особая экономическая зона "Тольятти" ежегодно входит в число самых эффективных в стране, ведется активная работа по созданию объектов инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ. Уверенно развивается сеть государственных индустриальных и логистических парков со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Дмитрий Азаров нацелил Дмитрия Богданова на дальнейшую работу по привлечению инвестиций в Самарскую область, содействие крупному, малому и среднему бизнесу.

Особое внимание должно быть уделено созданию в регионе кластера беспилотной авиации. На территории губернии уже установлен экспериментальный правовой режим по беспилотной авиации. В ближайшее время будет запущен завод грузовых гражданских дронов компании "Транспорт будущего". Кроме того, создается крупный региональный научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития БАС, где будут сосредоточены все основные виды услуг, востребованные разработчиками и производителями беспилотников.

"Мы обязаны всемерно поддерживать проект, который станет передовой технологической площадкой, где будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации", — подчеркнул губернатор.

В завершении встречи Дмитрий Азаров пожелал руководителю министерства успехов и достижения намеченных планов.

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