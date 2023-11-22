Губернатор Дмитрий Азаров назначил руководителя Главного управления организации торгов

Губернатор Дмитрий Азаров назначил Марию Карелину на должность руководителя Главного управления организации торгов Самарской области (ГУОТ).

Мария Карелина работает в ГУОТ Самарской области более 10 лет, последние 3,5 года возглавляет его.

В ходе встречи глава региона отдельно отметил проект, разработанный управлением несколько лет назад по организации централизованных поставок для обеспечения питания в социальных учреждениях региона. Закупка, проверка и доставка продуктов проводится единым оптово-распределительным центром, чью деятельность контролирует ГУОТ. Это позволяет обеспечивать высокое качество поставляемых продуктов, в том числе в школы региона. Количество учреждений, которые участвуют в проекте, ежегодно растет.

Дмитрий Азаров пожелал Марии Карелиной успехов в дальнейшей работе в должности руководителя Главного управления организации торгов Самарской области.