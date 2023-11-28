В Самаре за неделю на 100% увеличилось число заболевших ОРВИ среди жителей от 15 лет

За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 14852 случаев ОРВИ. Показатель на 10 тыс. населения — 47,4,что выше эпидпорога на 23,8%. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области за период с 20 по 26 ноября рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 99,3%, — отмечается в сообщении. — Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 55,6%, 3-6 лет на 52,1%, 7-14 лет на 12,6%.

В сравнении с предыдущей 46 неделей 2023 г. отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 11,1% и во всех возрастных группах: 0-2 года на 12,2%, 3-6 лет на 17,8%, 7-14 лет на 33,4%, 15 лет и старше на 6,1%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция гриппа А (H3N2), парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, сезонных коронавирусов, COVID-19.