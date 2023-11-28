В Самарской области более 2,5 тысяч молодых специалистов АПК получили региональную поддержку

В Самарской области в 2023 году более 230 учащихся профильных сузов и вуза прошли производственную практику в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
29 организаций агропромышленного комплекса стали участниками данной меры господдержки и возместили 90% затрат. Всего с 2020 года производственную практику по программе прошло 759 будущих агрономов, трактористов, зоотехников и ветеринаров.
"Агрономические науки пригодятся абсолютно всем сельским мальчишкам и девчонкам. Наша задача - дать им максимальное количество информации и ознакомить с этой интересной областью", - считает преподаватель Богатовского государственного сельскохозяйственного техникума им. Смолякова Галина Типикина.
Еще одной мерой поддержки для закрепления специалистов в АПК является заключение ученических договоров. За четыре года ей воспользовались 75 предприятий региона, которые смогли повысить квалификацию более 250 своих работников.
Организация практики и заключение договоров - лишь одно из направлений по обеспечению и поддержке кадрового потенциала отрасли. Также в Самарской области создан и успешно функционирует комплекс мер поддержки молодых специалистов в сфере сельского хозяйства, включающий в себя несколько этапов: от профориентационной работы до трудоустройства и обеспечения жильем. Это и проекты "АгроЮниоры", "Агроклассы 2.0", "Здесь начинается профессия", и целевое обучение, и ежемесячные и единовременные выплаты молодым специалистам среднего и высшего звена. И, конечно, процесс дуального обучения, в который непосредственно вовлечено предприятие, заинтересованное в "выращивании" собственных кадров.
"Мы вместе с вами сегодня можем с удовольствием отфиксировать успехи в разных сферах развития нашего региона. Но ни в одной сфере мы не добились бы результата, если бы там, на конкретном предприятии, заводе, учреждении, в бизнесе не работали люди профессионально подготовленные, которые получили образование на самом высоком уровне. А сегодня система образования Самарской области именно такая", - ранее отметил глава региона Дмитрий Азаров.
На днях вопросы формирования кадрового резерва АПК Самарской области обсудили на базе Безенчукского аграрного техникума. В течение года подобные встречи прошли в каждом образовательном округе региона. Руководители СПО, школ, СамГАУ, самарского НИИСХ им. Тулайкова, представители сельхозпредприятий, министерства образования, молодые специалисты и студенты техникумов обсудили расширение возможностей производственной практики в сельхозорганизациях, оптимизацию образовательных программ, оплату труда и перспективы карьерного роста, а также организацию наставничества.
"Мы молоды и еще только накапливаем свой жизненный и профессиональный опыт, поэтому так важен человек, который на предприятии делился бы своими знаниями и вовлекал в профессию. Это серьезная поддержка на начальном этапе", - говорит студент-агроном 4-го курса Безенчукского аграрного техникума Захар Чернов.
"Главное, дать ребятам понять, для чего они учатся, какие перспективы открывает перед ними полученная профессия. Это позволяет сделать производственная практика и тесный контакт с предприятиями. Побывав один раз на практике, получив неплохую зарплату, многие уже совсем по-другому относятся к профессии. Уходят стереотипы про работу в сфере сельского хозяйства, такие как низкая оплата труда, грязь, отсутствие современных технологий", - рассказывает преподаватель Большеглушицкого государственного техникума Алексей Демин.
На территории области меры поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного сектора постоянно совершенствуются. Так, в рамках регионального закона о поддержке кадрового потенциала АПК был расширен и список получателей государственных мер поддержки, и возраст получателей единовременных и ежемесячных выплат увеличен до 35 лет (включительно).
За время действия закона региональную поддержку получили более 2,5 тысяч молодых специалистов отрасли. Адресная материальная помощь в рамках закона предусматривает единовременную, от 34,5 до 69 тыс. рублей, и ежемесячную, от 4 до 11 тыс. рублей, денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в аграрный сектор региона.
"Молодежи у нас много, пожилых людей из всего штата всего человека два осталось. В кабинах тракторов - комфортнее, чем в легковом автомобиле, вплоть до климатических систем. К тому же каждый из наших тракторов оборудован системой ГЛОНАСС, многие технологические операции программируются, что обеспечивает высокую точность передвижения. Сельское хозяйство становится все более интересной и современной отраслью, где нужны специалисты нового уровня", - говорит главный агроном ООО "Астра" Кинельского района Сергей Дорофеев.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами