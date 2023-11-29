В Самарской области более 2,5 тысяч молодых специалистов АПК получили меры государственной поддержки

В Самарской области в 2023 году более 230 учащихся профильных сузов и вуза прошли производственную практику в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

29 организаций агропромышленного комплекса стали участниками данной меры господдержки и возместили 90% затрат. Всего с 2020 года производственную практику по программе прошло 759 будущих агрономов, трактористов, зоотехников и ветеринаров.

"Агрономические науки пригодятся абсолютно всем сельским мальчишкам и девчонкам. Наша задача — дать им максимальное количество информации и ознакомить с этой интересной областью", — считает Галина Типикина, преподаватель Богатовского государственного сельскохозяйственного техникума им. Смолякова.

Еще одной мерой поддержки для закрепления специалистов в АПК является заключение ученических договоров. За четыре года ей воспользовались 75 предприятий региона, которые смогли повысить квалификацию более 250 своих работников.

Организация практики и заключение договоров — лишь одно из направлений по обеспечению и поддержке кадрового потенциала отрасли. Также в Самарской области создан и успешно функционирует комплекс мер поддержки молодых специалистов в сфере сельского хозяйства, включающий в себя несколько этапов: от профориентационной работы до трудоустройства и обеспечения жильем. Это и проекты "АгроЮниоры", "Агроклассы 2.0", "Здесь начинается профессия", и целевое обучение, и ежемесячные и единовременные выплаты молодым специалистам среднего и высшего звена. И, конечно, процесс дуального обучения, в который непосредственно вовлечено предприятие, заинтересованное в "выращивании" собственных кадров.

"Мы вместе с вами сегодня можем с удовольствием отфиксировать успехи в разных сферах развития нашего региона. Но ни в одной сфере мы не добились бы результата, если бы там, на конкретном предприятии, заводе, учреждении, в бизнесе не работали люди профессионально подготовленные, которые получили образование на самом высоком уровне. А сегодня система образования Самарской области именно такая", — ранее отметил глава региона Дмитрий Азаров.

На днях вопросы формирования кадрового резерва АПК Самарской области обсудили на базе Безенчукского аграрного техникума. В течение года подобные встречи прошли в каждом образовательном округе региона. Руководители СПО, школ, СамГАУ, самарского НИИСХ им. Тулайкова, представители сельхозпредприятий, министерства образования, молодые специалисты и студенты техникумов обсудили расширение возможностей производственной практики в сельхозорганизациях, оптимизацию образовательных программ, оплату труда и перспективы карьерного роста, а также организацию наставничества.

"Мы молоды и еще только накапливаем свой жизненный и профессиональный опыт, поэтому так важен человек, который на предприятии делился бы своими знаниями и вовлекал в профессию. Это серьезная поддержка на начальном этапе", — говорит студент-агроном 4-го курса Безенчукского аграрного техникума Захар Чернов.

"Главное, дать ребятам понять, для чего они учатся, какие перспективы открывает перед ними полученная профессия. Это позволяет сделать производственная практика и тесный контакт с предприятиями. Побывав один раз на практике, получив неплохую зарплату, многие уже совсем по-другому относятся к профессии. Уходят стереотипы про работу в сфере сельского хозяйства, такие как низкая оплата труда, грязь, отсутствие современных технологий", — рассказывает преподаватель Большеглушицкого государственного техникума Алексей Демин.

На территории области меры поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного сектора постоянно совершенствуются. Так, в рамках регионального закона о поддержке кадрового потенциала АПК был расширен и список получателей государственных мер поддержки, и возраст получателей единовременных и ежемесячных выплат увеличен до 35 лет (включительно). За время действия закона региональную поддержку получили более 2,5 тысяч молодых специалистов отрасли. Адресная материальная помощь в рамках закона предусматривает единовременную, от 34,5 до 69 тыс. рублей, и ежемесячную, от 4 до 11 тыс. рублей, денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в аграрный сектор региона.

"Молодежи у нас много, пожилых людей из всего штата всего человека два осталось. В кабинах тракторов — комфортнее, чем в легковом автомобиле, вплоть до климатических систем. К тому же каждый из наших тракторов оборудован системой ГЛОНАСС, многие технологические операции программируются, что обеспечивает высокую точность передвижения. Сельское хозяйство становится все более интересной и современной отраслью, где нужны специалисты нового уровня", — говорит главный агроном ООО "Астра" (м.р. Кинельский) Сергей Дорофеев.