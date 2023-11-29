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Литература Культура

"Т Плюс" выпустила уникальную книгу с ранее не издававшимися сказками малых народов России

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Т Плюс" представила социокультурный проект "Теплые сказки" — уникальную книгу, в которую вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия компании. Многие из сказок никогда не издавались. Презентация прошла на площадке Дома народов России в Москве.

Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru.

Сбор материалов происходил в специальных литературных экспедициях, целью которых было найти такие сказки, которые с одной стороны отразят мифы и быт народа, а с другой — представят читателям редкие сюжеты. В результате в издание вошли произведения на 17 языках.

Связующей нитью книги стала сквозная сказка, которая проходит через все повествование. Она ведет читателя от одной сказки к другой, увлекая его за собой все дальше и дальше в мир волшебных историй и их героев: чувашской ПуганЭ, бесермянского ВукузЁ, удмуртского НЮлэсмурта, эрзянской ВирьАвы и многих других.

Рецензию к "Теплым сказкам" написала кандидат филологических наук, автор книги "Введение в мифологию" и "Славянские мифы: от Велеса и Мокши до птицы Сирин и Ивана Купалы" Александра Баркова, отметив, что сказка появилась во времена, когда еще не было земледелия, и до сих пор сопровождает человека. Поэтому именно в сказках собрана не только культура, но и история целых поколений и народов.

"Мы работаем в 16 регионах, где есть свои культура и традиции. Для "Т Плюс" важно сохранить эти особенности, а также поделиться с другими красотой и богатством этой самобытности. Компания реализует множество социальных проектов, которые также вносят свой вклад в развитие территорий, но "Теплые сказки", безусловно, новое направление в рамках ESG-стратегии", — поделился генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов.

Проект "Теплые сказки" реализован в рамках ESG-стратегии группы "Т Плюс", которая нацелена на достижение целей устойчивого развития в части экологической, социальной и управленческой деятельности компании.

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