Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в международном ESG-форуме "СО.ЗНАНИЕ"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в международном ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ", который на этой неделе проходит в Нижнем Новгороде.

Это уже второй форум, посвященный тематике внедрения ESG-принципов (environmental, social, governance), то есть деятельности компаний и органов власти, направленной на защиту окружающей среды, высокую социальную ответственность и качественное управление. В форуме, помимо России, участвуют представители Индии, Китая, Республики Сербской, Бразилии, Узбекистана, Республики Беларусь.

Ключевым событием дня на форуме стала пленарная сессия, где, кроме главы Самарского региона, выступили заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр энергетики и горного дела Республики Сербской Петар Джокич, руководители ряда крупнейших отечественных компаний.

Открыла дискуссию Виктория Абрамченко, подчеркнув актуальность повестки. По ее словам, Россия продолжит экономическое развитие с соблюдением всех экологических норм и стандартов.

"Вопросы экологии и климата влияют на качество жизни всех людей на планете, всех государств, и они не должны быть политизированы. Несмотря на все внешние вызовы, Россия и впредь останется экологически и климатически ответственным государством, - сказала вице-премьер. - В 2024 году национальный проект "Экология" завершается, но, конечно, не заканчиваются экологические реформы, те преобразования, которые были запущены со стартом нацпроекта".

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал продление отдельных ключевых федеральных проектов в составе нацпроекта "Экология". Они касаются обращения с отходами, защиты и воспроизводства лесов, ликвидации объектов накопленного вреда, снижения выбросов опасных загрязняющих веществ, сохранения и оздоровления водных объектов. По словам Виктории Абрамченко, экологическая политика после 2024 года будет полностью отвечать на современные экологические вызовы.

"Чистая, пресная вода - это новая "нефть". С развитием экономик ее потребление будет только расти. Наша задача - сохранить в РФ чистую воду. Благодаря мероприятиям национального проекта "Экология" нам уже удалось улучшить качество жизни граждан, проживающих вблизи водных артерий. По экспертным оценкам, это порядка 12,5 миллиона человек. По поручению президента с 2025 года мы запускаем единый водный проект по оздоровлению водных объектов по всей стране", - сообщила Виктория Абрамченко.

Продолжится оздоровление в том числе Волжского бассейна, что особенно актуально для Приволжского федерального округа.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что именно на примере Волжского бассейна можно изучать методологию правильного выстраивания работы по оздоровлению рек. "Более 100 км притоков Волги расчищено. К концу следующего года предстоит не менее важная задача - сократить с начала проекта в три раза выбросы загрязненных сточных вод в Волгу. Проводится очень большая работа", - отметил он.

С водными объектами связаны не только эко-проекты, но и строительство судов, речные перевозки, транспортная доступность населенных пунктов. В этом плане очень важна единая программа "Великий Волжский путь", которая поможет получить синергетический эффект.

"Это касается как экологического состояния Волги и ее притоков, так и развития флота на альтернативных источниках энергии, развития комплексных туристических маршрутов и формирования новой отрасли экологической промышленности, которая касается и разработки технологий, и оборудования, химикатов и реагентов. Фактически мы именно здесь видим воплощение концепции ESG на практике - в реализации проектов сохранения Волги и развития потенциала приволжских территорий", - пояснил Игорь Комаров.

Полпред президента оценил показатели устойчивого развития Самарской области и других регионов ПФО. "Что касается ПФО - то по устойчивому развитию благодаря нашим регионам есть о чем сказать. Здесь присутствуют два лидера из Приволжского округа - это принимающая нас Нижегородская область и глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Действительно многое делается", - отметил он.

В числе основных показателей устойчивого развития Игорь Комаров назвал рост валового регионального продукта, реальных доходов населения, объемов инвестиций и строительства. В целом по ПФО они отличаются от средних по России в лучшую сторону. "Это говорит о том, что регионы развиваются, и развиваются успешно", - отметил полпред.

От исполнения экологических проектов зависит в том числе туристический потенциал ПФО. На форуме Игорь Комаров выделил достижения субъектов Приволжья в этой сфере. Например, в округе активно действуют программы речного туризма.

Это направление также способствует результатам Самарской области в сфере туризма. Напомним, по итогам девяти месяцев текущего года число туристов, побывавших в Самарской области, превысило общий показатель за весь 2022 год и составило 2 млн 567 тысяч человек. Предполагается, что по итогам 2023 года этот показатель максимально приблизится к отметке 3 млн туристов.

Губернатор Дмитрий Азаров, продолжая дискуссию о применении идей ESG в России, отметил их смысловую связь с идеями устойчивого развития и целями национальных проектов. "Идеи ESG предопределены, на мой взгляд, самим развитием цивилизации, осознанием человечеством, что дальнейшее развитие невозможно с ориентиром исключительно на экономические и технологические успехи. Без экологической и социальной ответственности, без эффективного управления процессами последовательное устойчивое развитие невозможно, - подчеркнул глава региона. - Как справедливо отметил полномочный представитель президента Игорь Анатольевич Комаров, в Российской Федерации работа по достижению целей устойчивого развития институализирована. Инструментом достижения этих целей и служат национальные проекты, которые реализуются в нашей стране по решению президента. Национальные проекты, на мой взгляд, и обеспечивают в нынешних условиях устойчивость нашего государства и общественный консенсус, они нацелены на то, чтобы не только в будущем было хорошо, но хорошо было и сегодня".

Вместе с тем, отметил Дмитрий Азаров, непременное условие устойчивого развития - сохранение суверенитета страны. "Мы за свой суверенитет боремся. Концентрируя усилия на обеспечении технологического суверенитета, на внедрении новых технологий, мы добиваемся и улучшения по целому ряду параметров экологической обстановки. Социальная ответственность государства, предприятий способствует консолидации общества, без которой нет ни достижений, ни побед. Следование принципам устойчивого развития предопределяет сегодня успешное движение вперед нашей страны в целом даже в нынешних условиях", - заключил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область участвует во всех национальных проектах. Ход их реализации обсуждается штабами еженедельно.

"Подводим итоги реализации проектов в сфере и строительства, и экспорта, и достижения экономических результатов, и строительства школ, больниц, детских садов, и решения экологических задач. Самарская область как частичка нашей великой Родины здесь, конечно, не отстает", - отметил губернатор.