Дмитрий Азаров представил опыт Самарской области на экспертной сессии по пространственному развитию в Москве

В среду, 6 декабря, в рамках выставки-форума "Россия" в Москве состоялась экспертная сессия "Политика пространственного развития: достижения новой России и вызовы будущего", организованная Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
В ней приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, парламентских партий, вузов, политологи. Модератором выступил генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов. По видеоконференцсвязи в сессии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
К обсуждению экспертов были предложены вопросы, касающиеся действующей стратегии пространственного развития, изменения приоритетов региональной политики России, принципов развития городских агломераций, вызовов в контексте пространственного развития.
На сессии было отмечено, что утвержденная в 2019 году действующая Стратегия пространственного развития до 2025 года принималась в условиях, характеризовавшихся меньшим уровнем внешнеполитических и иных вызовов. Тем не менее в ней были учтены вызовы, с которыми будет вынуждена столкнуться Россия при выходе на новый уровень технологического, инфраструктурного и социального развития.
Дмитрий Орлов напомнил, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение представить в 2024 году новую концепцию Стратегии пространственного развития России с учетом текущих геополитических вызовов, региональных и муниципальных приоритетов.
Эксперт обозначил ряд принципов, которые должен учесть новый документ. В частности, это новые аспекты пространственной организации экономики, приоритеты развития сельских территорий, необходимость более равномерного пространственного развития муниципальных образований в составе агломераций.
Глава региона Дмитрий Азаров представил опыт Самарской области. Губернатор подчеркнул, что Стратегия пространственного развития, принятая в 2019 году, очень серьезный, важный для страны, многоаспектный документ, который во многом предопределил направления развития инфраструктурных проектов, снятия инфраструктурных ограничений, развития геостратегических территорий страны, городских и сельских агломераций.
"Я уверен, что он помог всем регионам РФ в понимании своей роли, своих конкурентных преимуществ, своих векторов развития в контексте развития страны", - отметил Дмитрий Азаров. В Стратегии был учтен и ряд предложений, внесенных Самарской областью.
"Мы некоторым образом предвосхитили наиболее перспективные направления сотрудничества. Регион инициировал в 2018 году внесение изменений в Стратегию и включение Самарской области в реализацию проекта на тот момент международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". При поддержке Президента страны наши предложения были приняты", - рассказал глава региона.
Сейчас в области реализуется проект строительства мостового перехода через Волгу в районе Тольятти и 100 км новой современной трассы - крупнейший проект на принципах государственно-частного партнерства. На сегодняшний день физическая готовность объекта составляет более 90%. "Уже сейчас во многом благодаря строительству этого важного инфраструктурного объекта в регионе реализуются крупнейшие инвестиционные проекты", - сообщил Дмитрий Азаров и привел в пример логистические центры Магнитогорского металлургического комбината, ОЗОНа, Вайлдберриз, Яндекс-Маркета, X5.
Также предварительную поддержку получила инициатива создания на территории Самарской области федерального портово-логистического хаба в рамках задачи по развитию альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов. "Для реализации такого проекта у нас есть все условия, - подчеркнул глава региона. - Регион встроен в международные транспортные коридоры "Север - Юг" и "Запад - Восток", здесь проходят автомобильные трассы федерального и международного значения, и эти трассы вместе с железнодорожными путями интегрированы в Транссибирскую железнодорожную магистраль. В Самарской области функционируют три речных порта, способные обслуживать суда класса "река-море" и имеющие выход к семи морям через Волго-Донской и Беломоро-Балтийский судоходные каналы. В рамках МТК "Север - Юг" порты позволяют обеспечить транспортную связь со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Индией, Китаем и Африкой. Все это очень важно".
Кроме того, при принятии решения о развитии дорожно-транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры региона учитывается агломерационный фактор. Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей "нестоличной" агломерацией. Сосредоточение в агломерации человеческого, экономического, научно-образовательного, финансовых ресурсов создает условия для укрепления ее как опорного центра ускоренного социально-экономического роста общероссийского значения.
"Мы работаем над повышением транспортной связанности внутри агломерационных территорий и усилением включенности агломерации в новые транспортные коридоры", - пояснил Дмитрий Азаров. Совместно с РЖД в области готовится проект по организации ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения, строятся новые трассы, которые позволят укрепить агломерационные связи внутри региона. При этом создается инфраструктура для инвесторов. "У нас в этом смысле есть хороший опыт выстраивания цепочки инвестпроектов", - сообщил глава региона, в качестве примера рассказав о взаимосвязи проекта логистического центра Магнитогорского металлургического комбината, железнодорожной ветки в ОЭЗ "Тольятти" и ряда производственных инвестпроектов.
Инфраструктура для инвесторов - логистические парки, ОЭЗ, технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", территории опережающего развития в моногородах Тольятти и Чапаевск - позволяет региону занимать новые ниши.
"Мы усиленно работаем по направлению обеспечения технологического суверенитета и планируем, что до конца года будет построено, а в следующем году запущено производство беспилотных авиационных систем, полностью локализованных в нашей стране. Современная разработка поддержана на федеральном уровне, у нас уже действует экспериментальный правовой режим для беспилотных систем, и мы формируем целый кластер в этой перспективной отрасли. Синхронно развиваем социальную и коммунальную инфраструктуру", - рассказал Дмитрий Азаров.
Губернатор подчеркнул, что регион крайне заинтересован и в обсуждении новой стратегии пространственного развития, и в непосредственном участии в ее разработке.
"Очень надеюсь, что, как и в предыдущий период, регионы будут подключены к разработке этого важнейшего для нашей страны, для регионального развития документа", - отметил он.
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